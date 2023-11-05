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Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Brezilya Grand Prix'sini tamamlayamayan Mercedes pilotu George Russell, "sezonun açık ara en kötü yarışı" olarak nitelediği Brezilya GP'nin ardından cevaplar arıyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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George Russell, Mercedes F1 W14

Brezilya hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı muhtemelen Mercedes oldu. 12 ay önce burada 1-2 yaparak zafere ulaşan Mercedes için bu yıl da beklentiler nispeten yüksekti. 

Ancak George Russell'ın da dediği gibi, Alman ekip sezonun en kötü yarışını geride bıraktı. 

Mercedes hafta sonu boyunca ne virajlarda hızlıydı ne düzlüklerde hızlıydı ne de lastiklerini koruyabildi. Her alanda sorunlu bir araç vardı. 

Yarış içerisinde araçtaki sıcaklıkları kontrol etmekte de zorlanan Mercedes'te Russell hararet sorunu yaşadı ve yarışı tamamlayamadı. 

Russell, 12 ay önce kazandığı bu pistte nasıl bu kadar yavaş kaldıklarına anlam veremiyor. 

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan İngiliz pilot, "Bu hafta sonu bir şeyleri yanlış yaptığımız çok açık. Henüz neyi yanlış yaptığımızı bilmiyoruz ama tempomuz yoktu."

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

"Sprint yarıştaki yavaşlığımız tek seferlik bir şey olabilir diye düşünüyorduk ama net bir şekilde gördük ki değilmiş. Bu durumu anlamamız gerek." 

"12 ay önce en güçlü yarışımızı burada geçirmiştik, 12 ay sonra ise burada  sezonun açık ara en zayıf yarışını geçirdik. Oldukça garip. 

"Araç bu hafta sonu yavaştı. Lastikler sürekli olarak kayıyordu ve maksimum performansımız buydu. Bir şey doğru değil. Sadece bir haftada podyum için savaşmaktan bir anda puanlar için savaşmaya düşmezsiniz." 

​"Yani bu performansımızı anlamak çok zor. Bu hafta sonu için nispeten yüksek beklentilerim vardı ve hiç ama hiç tempomuz yoktu."

"Aracımız son 5 hafta sonu getirdiğimiz araçla aynıydı, yani araçta yeni bir şey de yoktu.  Bu hafta sonu lastiklerle ilgili bir şeyi yanlış yaptık ve sprint hafta sonunda bir hata yapınca geri alamıyorsunuz."

"Yani çok fazla soru işareti var. Dediğim gibi, Austin'de yarışan aracın aynısı geldi buraya. Aynı araç podyumlar için savaştı ve podyumlar aldı. Singapur, Katar, Austin ve Meksika'da podyumlar için savaşabilecek kapasitesi vardı."

"Bu muhtemelen tek seferlik bir şeydi ama neyi yanlış yaptığımızı anlamamız gerek çünkü şu anda bilmiyoruz." dedi. 

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Bahsettiğimiz gibi, bu hafta sonu Mercedes'in en zayıf yönlerinden biri düzlük hızıydı. Alman ekip rakiplerine kıyasla daha büyük kanat açılarıyla yarıştı ama virajlarda bunun avantajını göremedi, düzlüklerde ise dezavantajını fazlasıyla gördü. 

Konu hakkında konuşan Russell, düzlüklerin domine ettiği Las Vegas GP'de düzlüklerde daha iyi olacaklarını düşünüyor.

"Bu hafta sonu daha fazla yere basma gücü ile yarışma kararı aldık. Daha fazla yere basma gücü üreten ayarlarla yarışınca lastiklerinizi kontrol altında tutmak için daha çok yol tutuşu sahibi olmanız gerekir."

"Bu olmadı, sadece düzlüklerde yavaştık yani yere basma gücü eklemenin sadece negatif etkileri geldi."​

"Las Vegas'ta tamamen farklı arka kanatlar kullanacağız. Elbette düzlüklerde en hızlı olmayı beklemiyorum, Red Bull ve Williams bu alanda en iyi takımlar ama [düzlüklerde] bu hafta sonu kadar yavaş olmayı da beklemiyorum." 

 

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