Norris: "Rahatlıkla podyuma çıkabilecek güçteydik"

Belçika Grand Prix'sine motor cezası nedeniyle 13. sıradan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, yarışın ardından kaçan podyum ve galibiyet fırsatına vurgu yaptı. McLaren'in pazar günkü yarış temposunun muazzam olduğunu belirten İngiliz pilot, stratejik şanssızlıklar ve operasyonel hatalar nedeniyle çok fazla zaman kaybettiklerini dile getirdi.

Yarışın ardından basına konuşan Norris, kaybettikleri süreyi ve yarışın gidişatını şu sözlerle özetledi: "Dürüst olmak gerekirse bugün yarış tempomuz inanılmazdı ve rahatlıkla podyuma çıkabilecek güçteydik."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Tabii ki yarışa 13. sıradan başlamak işimi zaten zorlaştırmıştı. Üzerine bir de Sanal Güvenlik Aracı periyodları bizim için çok şanssız zamanlarda devreye girdi.”

“Sert lastik kullananların tamamen işine yarayan bu periyodlar, bizim için çok erken gerçekleşti. Sanal güvenlik aracı altında pite girip giremeyeceğimizi inceleyeceğiz ancak sadece bu yüzden 10 saniye kaybettim.”

“Pit stopta da bir 5-6 saniye daha gidince, yarış süreme doğrudan 16 saniye eklenmiş oldu. 13. sıradan başladığım bir günde, sanırım işimizi bundan daha fazla zorlaştıramazdık.”

“Podyuma çıkacak, hatta kazanacak hızımız vardı; bunu başaramamış olmak üzücü."

Mercedes'in yarış temposunun sıralama turlarındaki kadar baskın olmamasını da değerlendiren Norris, rakiplerinin durumuna şaşırdığını gizlemedi: "Aslında tüm yıl boyunca durum biraz böyleydi; sıralamalarda yarışa kıyasla her zaman bir adım daha iyiler.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Yine de bugün çok daha güçlü olmalarını bekliyordum, bu yüzden o durumlarına biraz şaşırdım.”

“Tabii ki yarışı kazandılar, yani kötü bir hafta sonu geçirmediler ama bugün onlara beklediğimizden çok daha yakındık. Bu bizim adımıza iyiye işaret."