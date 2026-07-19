Wolff: "Antonelli bu galibiyeti sonuna kadar hak etti"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Belçika Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada Kimi Antonelli'nin hafta sonu boyunca kusursuz bir performans sergilediğini ve zaferi tamamen hak ettiğini söylerken, George Russell'ın yarış dışı kalmasının ise hem talihsiz olaylar hem de Mercedes'in motor kaynaklı problemi nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Antonelli'nin Silverstone'da da galibiyete çok yaklaştığını ancak teknik arıza nedeniyle bunu kaçırdığını hatırlatan Wolff, genç pilotun bu kez fırsatı değerlendirdiğini söyledi.

Wolff, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kimi adına çok mutluyum. Bu galibiyeti gerçekten hak etti. Silverstone'da da kazanmayı hak etmişti ancak araçtaki arıza nedeniyle yarış dışı kalmıştı."

"Bugün ve aslında tüm hafta sonu boyunca çok güçlüydü. Hiç hata yapmadı."

"Sanal güvenlik aracı onun aleyhine işlediğinde liderliği kaybetti ama yeniden geri aldı ve yarışı kazanmayı başardı. Bu zaferi sonuna kadar hak etti."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

George Russell'ın Lewis Hamilton'la yaşadığı temas ve yarış dışı kalışı hakkında konuşan Wolff, "Öncelikle yaşanan kaza bizim açımızdan talihsizdi. Biz takımlar şampiyonasında, George ise pilotlar şampiyonasında önemli puanlar kaybetti."

"Tüm Mercedes motorlarında düzlüklerde güç kaybına yol açan bir problemimiz vardı. George bundan ciddi şekilde etkilendi ve bunun sorumluluğu %100 bize ait."

"Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. En güçlü güç ünitesine, yarış kazanabilecek güçlü bir araca sahibiz. Herkes hataları en aza indirmek için maksimum çabayı gösteriyor ama sonuçta hepimiz insanız."

"%100 çalışıyoruz ve bunu yapmak zorundayız çünkü dayanıklılık nedeniyle çok fazla puan kaybettik. Şu an bulunduğumuz noktadan çok daha ileride olmamız gerekiyordu."

"George zor bir hafta sonu geçirdi. Bunun muhtemelen yarısı olması gerektiği kadar iyi çalışmayan güç ünitesinden kaynaklandı, diğer yarısı ise sürüşle ilgiliydi."

"Ama biz bunu birlikte yaşıyoruz. Hepimiz hata yapıyoruz. Bugün hata takımındı, başka bir gün sürücünün hatası olabilir."

"Yapmamız gereken tek şey bu hataları en aza indirmek ve birbirimizi desteklemeye devam etmek."