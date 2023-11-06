Albon: "Kazada yapabileceğim hiçbir şey yoktu"

Williams pilotu Alex Alabon pazar günü gerçekleştirilen yarışta Haas pilotlarıyla temas yaşamış ve kaza yaparak yarışa veda etmişti.

Yarışın ardından konuşan Albon, "Harika bir start aldım; bence griddeki en güçlü startlardan biriydi."

"Tekrarı farklı kameralardan izledim ve neredeyse yapabileceğim hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.."

"Yarış dışı kalan tüm araçlar ve kazadan dolayı hasar gören birçok araç göz önüne alındığında, gerçekten puan alabilirdik, bu yüzden şampiyonluk mücadelesi bu kadar sıkı olduğunda hayal kırıklığı yaratıyor."

"Açıkçası bugün bizim günümüz değildi, bu yüzden Vegas'a bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Logan Sargeant ise 11. oldu ve puan almaya çok yaklaştı.

Amerikalı pilot, "Zor bir yarıştı; bugün tempoyu yakalayamadık ve AlphaTauri ile mücadele edecek seviyede değildik."

"Birçok aracın yarış dışı kalmasından faydalanmak istedik ancak lastiklerin aşınmasıyla mücadele ettik ve yeterince hızlı değildik. Bunun dışında her şeyi temiz tuttuğum ve 71 tur attığım için mutluyum."

"İyi bir Pazar günü daha geçirdim ve özellikle düşük yakıtla bu hafta sonu ihtiyacım olan tempodaydım, bu yüzden bunu Vegas'a taşımamız gerekiyor."

"Önümüzdeki yarış yine ülkemde yapılacak, bu yüzden heyecanlıyım." dedi.