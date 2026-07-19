Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Alonso: "Emeklilik kararım bu yılki performansa bağlı olmayacak"

Fernando Alonso, Belçika GP'nin ardından yaptığı açıklamada Aston Martin'in Macaristan'a getireceği güncellemelerin takım için dönüm noktası olacağını söylerken, emeklilik kararını ise bu yılki performansın belirlemeyeceğini ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Fernando Alonso, Belçika'daki yarışa son sıradan başlamasının ardından yarışı son sırada noktaladı. 

Alonso, bu hafta sonunun kendileri açısından sezonun geri kalanından farklı geçmediğini ancak takımın önemli veriler topladığını belirtti.

İki kez dünya şampiyonu, "Aslında oldukça standart bir yarıştı. 11 yarıştır aşağı yukarı aynı durumdayız, dolayısıyla bu yarış da farklı değildi."

"Umarım takım, aerodinami ekibi ve motor departmanı için faydalı veriler elde etmişizdir."

"Dün gece bataryayı ve bazı yeni parçaları değiştirdik. Umarım bunlar için iyi bir test oldu ve gelecek hafta sonuna hazır oluruz." dedi.

Macaristan'da kullanılacak güncellenmiş araç hakkında konuşan Alonso, "Evet, sanırım bu araçla çıktığımız son seanstı. 11 yarıştır aynı paketle mücadele ediyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"İlk kez güncellenmiş paketle yarışacağız. Nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Antrenman seanslarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Aracın hangi yönde geliştiğini anlamak, doğru ayarı bulmak ve mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek bizim için çok kritik olacak." yorumlarında bulundu.

Alonso, gelecek sezonla ilgili kararının Macaristan'daki performansa bağlı olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt verdi.

"Hiç bağlı değil. Çünkü gelecek yılla ilgili kararımı bu sezonun performansına göre vermeyeceğim."

"Bu sezona yanlış bir başlangıç yaptık. Bu yüzden gelecek yıla dair kararımı gerçek potansiyelimizi yansıtmayan bir performansa göre veremem."

"Bence takımın gerçek potansiyeli şu anda gördüğümüzden çok daha yüksek."

"Kararım daha çok gelecekteki kurallarla ilgili olacak. Bugün Spa'da ya da geçen yarış Silverstone'da kullandığımız bu araçlar, gelecekte yarışmak istediğim araçlar değil."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Piastri, Leclerc ile yaşanan teması değerlendirdi: "Büyük bir kaza yaşamadığımız için şanslıyız"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Wolff: "Antonelli bu galibiyeti sonuna kadar hak etti"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Antonelli bu galibiyeti sonuna kadar hak etti"

Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"

Son Haberler

Hadjar: "Bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Hadjar: "Bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı"

Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Formula 4 Fransa: Alp Aksoy’dan Paul Ricard’da zafer, podyum ve kritik puanlar!

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Formula 4 Fransa: Alp Aksoy’dan Paul Ricard’da zafer, podyum ve kritik puanlar!

Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle