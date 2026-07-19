Alonso: "Emeklilik kararım bu yılki performansa bağlı olmayacak"

Fernando Alonso, Belçika'daki yarışa son sıradan başlamasının ardından yarışı son sırada noktaladı.

Alonso, bu hafta sonunun kendileri açısından sezonun geri kalanından farklı geçmediğini ancak takımın önemli veriler topladığını belirtti.

İki kez dünya şampiyonu, "Aslında oldukça standart bir yarıştı. 11 yarıştır aşağı yukarı aynı durumdayız, dolayısıyla bu yarış da farklı değildi."

"Umarım takım, aerodinami ekibi ve motor departmanı için faydalı veriler elde etmişizdir."

"Dün gece bataryayı ve bazı yeni parçaları değiştirdik. Umarım bunlar için iyi bir test oldu ve gelecek hafta sonuna hazır oluruz." dedi.

Macaristan'da kullanılacak güncellenmiş araç hakkında konuşan Alonso, "Evet, sanırım bu araçla çıktığımız son seanstı. 11 yarıştır aynı paketle mücadele ediyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"İlk kez güncellenmiş paketle yarışacağız. Nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Antrenman seanslarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Aracın hangi yönde geliştiğini anlamak, doğru ayarı bulmak ve mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek bizim için çok kritik olacak." yorumlarında bulundu.

Alonso, gelecek sezonla ilgili kararının Macaristan'daki performansa bağlı olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt verdi.

"Hiç bağlı değil. Çünkü gelecek yılla ilgili kararımı bu sezonun performansına göre vermeyeceğim."

"Bu sezona yanlış bir başlangıç yaptık. Bu yüzden gelecek yıla dair kararımı gerçek potansiyelimizi yansıtmayan bir performansa göre veremem."

"Bence takımın gerçek potansiyeli şu anda gördüğümüzden çok daha yüksek."

"Kararım daha çok gelecekteki kurallarla ilgili olacak. Bugün Spa'da ya da geçen yarış Silverstone'da kullandığımız bu araçlar, gelecekte yarışmak istediğim araçlar değil."