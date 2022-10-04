Wolff, 2023'te yarışlara katılımını azaltacak

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Formula 1, popülaritesinin artmasının ardından ve buna bağlı olarak bir Grand Prix'e ev sahipliği yapma talebindeki artışla birlikte seri; 24 yarıştan oluşan 2023 sezonu takviminin duyurusunu yaptı.

Bu elbette, özellikle ekip çalışanları için zaten zorlu olan bir programın zorluğunu arttıracak.

Bir takım patronunun birkaç yarışı kaçırması elbette daha önce görülmüş bir durum, Ferrari patronu Mattia Binotto da yarışlara katılmak yerine birçok kez Maranello'da kalıp gelişmeleri izledi ve Wolff da şimdi 2023'teki program yoğunluğunu azaltmayı düşünüyor, ayrıca tüm Mercedes takımının programa bakması gerektiğine inanıyor.

PA haber ajansına konuşan Wolff, "Birkaç yarışa katılmamaya başlayacağım. Bence bütün takımın buna bakması gerekiyor."

“Kimsenin 24 yarışa katılması sürdürülebilir değil. Elbette pilotlar bunu yapmak zorunda, ama biz pazartesi günü ofiste işe başlıyoruz ve hafta sonuna kadar devam ediyoruz."

"Buna bir çözüm bulmalıyız çünkü bence her takım, hayatta kalabilmek için birkaç yarışı atlayacak."

“Takımda bazı görevlerimi üstlenebilecek birkaç kişi var. Fiziksel olarak yarış toplantısında olmamam, yarışta olmadığım anlamına gelmeyecek."

“Yarışla tam bağlantım olabilecek. Fabrikada bir yarış destek odası var ve her bilgilendirmenin bir parçası olacağım. Sadece fiziksel olarak orada olmayacağım." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

PA tarafından, Wolff'un bir yarışa katılmamak için 2023'e kadar beklemeyeceği; yaklaşan Japonya Grand Prix'sine katılmayı planlamadığı belirtildi.

Bu, 2019'dan beri ilk kez Wolff'un bir Grand Prix'e katılmayışı olacak. Ancak Wolff, Singapur'da gündeme gelen bütçe sınırı konusunda yaşanan dramada sonucun ne olacağına bağlı olarak Suzuka'ya katılabileceğini de belirtti.

Red Bull'un 10 milyon doları aştığına ve Aston Martin'in de potansiyel olarak fazla harcama yaptığına dair söylentiler dolaşırken, FIA tarafından çarşamba günü; 2021 maliyet sınırına uygunluk sertifikalarını yayınlanacak.