Capito: "Bütçe sınırına uymamak, araçta hile yapmaktan daha ciddi bir ihlal"

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La Gazzetta dello Sport ve Auto, Motor und Sport'un özel haberine göre, en az iki takım 2021 yılında izin verilen 148,6 milyon dolardan daha fazla harcama yaptı.

Padokta Aston Martin ve Red Bull Racing'in adı geçiyor ancak resmi raporlar için şu anda çarşamba günü yapılacak FIA duyurusu bekleniyor.

Normalde bütçe sınırına uyan takımlara bir sertifika verilmesi gerekiyordu ancak bu konudaki araştırmalardan dolayı bu ertelendi ve sertifikalar haftaya verilecek.

Konu hakkında yorum yapan Toto Wolff, "Anladığımız kadarıyla iki ihlal tespit edildi. Biri küçük bir suç ve daha çok prosedürle alakalı. Diğeri ise bütçe sınırının çok üzerine çıkıldığı daha ciddi bir suç. Bu konu hâlâ araştırılıyor." demişti.

Williams'ın CEO'su Jost Capito da konu hakkında konuştu ve "bütçe sınırında yapılan bir ihlalin, pist üstünde araçla hile yapmaktan daha ciddi bir ihlal olduğunu" söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Capito, "Bütçe sınırına uymamaktan kurtulmanın bir yolu olmamalı. Biri bütçe sınırına uymadıysa, ciddi yaptırımlar olmalı. Çünkü eğer birisi gerçekten geçen yıl bütçe sınırına uymadıysa, bu durum, yüksek ihtimalle 2022 aracının gelişimini de etkiliyor."

"Harcadığınız paranın üzerine bir de finansal bir ceza verilmesi mantıklı değil, verilecek cezanın sportif bir etkisi olması gerek."

"Benim için bütçe sınırını aşmak, pistte aracınızda hile yapmaktan daha ciddi bir ihlal." dedi.

Aston Martin ve Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aştığı öne sürülüyor Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Capito, verilecek potansiyel cezaların -mesela puan silme veya şampiyonada ihraç etme- geçen seneyi değil de bu seneyi etkilemesi gerektiğini çünkü 2021 bütçe sınırının aşılmasının 2022 gelişimini daha çok etkilediğini düşünüyor.

"Bence -puan ihlali ya da ihraç gibi- verilecek cezalar geçen sene için olmamalı çünkü bu ihlalin etkileri çoğunlukla bu yıl görülür. Cezanın geçen yılı etkilemesi tamamen yanlış olur çünkü tarih kitapları artık geçen yılı yazdı, PR bitti, pazarlama bitti, yıl bitti, artık her şey tamam."

"Eğer geçen yıla ceza verilerse, kimse bütçe sınırında kalmaz çünkü cezanın etkisi geçen yıla olacak ve o yıl her şey yapıldı bile. Cezanın bu yılı etkilemesi lazım. Bu yüzden de eğer cidden bir ihlal varsa, FIA'nın hızlı olması lazım."

"FIA'nın olması gerektiği gibi davranacağından eminim."