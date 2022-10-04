Ricciardo: "İlk bulduğum koltuğa atlamak istemiyorum"

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McLaren'da geçirdiği başarısız iki sezonun ardından sene sonunda takımdan ayrılacağı kesinleşen Ricciardo, henüz gelecek sezon için bir koltuk bulabilmiş değil.

Kendisinin gidebileceği üç takım var: Haas, Alpine ve Williams.

Üç takımla da görüştüğü konusunda birtakım ipuçları veren Ricciardo, "Evet, halen sporun bir parçası olmak istiyorum. Önceliğim gridde kalmak, değişen bir şey değil."

"Ancak önceden de dediğim gibi, karşıma çıkan ilk koltuğa atlamak da istemiyorum. Gelecek yılın sonunda ortam biraz değişecek, dolayısıyla her türlü ihtimali değerlendirmek iyi olur."

"Ekibim hemen hemen herkesle konuşuyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor, ben de tüm seçenekleri bir araya getirmeye ve en mantıklı olanı bulmaya çalışıyorum."

"Yani bekleyişte olmam kendime aşırı güvenmemden kaynaklanmıyor, sadece durum tespiti yapıyor ve en iyisinin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. "

"Önümüzdeki yılın ötesini de görmeye çalışıyorum, çünkü yarışmak istiyorum ancak bunu yaparken önümüzdeki 24 aya odaklanmam şart, 12 aya değil."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımlarla yaptığı görüşmelerden de bahseden Ricciardo, "Görüşmeler özel ama epey pozitif geçtiğini ve karşılıklı iltifatlarda bulunulduğunu söyleyebilirim."

"Bence pek çok insan bu sporun içinde yer aldı ve işlerin nasıl yürüdüğünü gördü. Sadece son yarışınız kadar iyisiniz diye bir söz var ama pek çoğu nasıl yarışacağımı unutmamamı takdir ediyor. "

"Bana karşı söylenen bazı güzel sözler var, bu da beni devam etmem için cesaretlendiriyor."

Avustralyalı pilotun ismi gridde kalamama ihtimaline karşın bazı büyük takımların yedek pilotluğu için de anılıyor, öne çıkan takım ise Mercedes.

Bu ihtimali değerlendiren Ricciardo, "Kesinlikle gerçekçi bir ihtimal."

"Motor sporlarının diğer disiplinlerini seviyorum ama kendimi asla F1 dışında görmüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsam F1 kapılarını kapatmış olacağımı ve bırakmış gibi hissedeceğimi düşünüyorum ama bırakmadım. Sadece F1'e odaklanmış durumdayım."

"İdeal dünyada bir sene ara verdikten sonra F1'e geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak yedek pilot olmayı ya da gelecek yıl yarışmamayı seçersem hiçbir şeyin garanti olmadığını biliyorum. "

"Bunun bir riski var, sıkı sıkıya değerlendiriyoruz. Bu aşamada, özellikle de üst düzey bir takımda, hiçbir şeyin garantisi yok." dedi.