Williams, sıralama seanslarındaki sorunların aracın potansiyelini gizlediğine inanıyor

Haberi dinle

Alex Albon, Miami GP antrenmanlarında ilk 10'da yer aldı ancak sıralama turlarında lastik sıcaklıklarıyla ilgili bir sorun, onu gridde 18. sıraya yerleştirdi.

Albon yarışta 10. sıraya yükseldi ve Fernando Alonso'nun cezası sayesinde bir pozisyon daha kazandı.

Williams pilotunun son sıralama seanslarında şansı yaver gitmedi. Avustralya'da, lastik sıcaklık sorunları ve trafik yüzünden 16. oldu ancak yarışta, son turda pite gelerek 10. sırada finiş gördü.

Albon, Imola'da fren sorunları yüzünden iyi bir tur zamanı elde edemedi ve bu tüm hafta sonunu etkiledi.

Capito, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sıralamada 18. veya 19. oluyorken puan almak zor."

"Bu nedenle önünüzde bir şey olması için şansa ihtiyacınız oluyor. Fakat yine de yarış hızımız ve aracın performansı gerçekten iyi."

"Alex Miami'de yine olağanüstü bir yarış yaptı. O harika bir yarış pilotu ve bunu gösterebiliyor. Bu da aracın potansiyelini, yarışta orta grubun hızına çıkabildiğini gösteriyor. Sadece sıralama seanslarını çözmemiz ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."

"Miami gibi sorunların olabileceği bir yarışta kendinizi beladan uzak tutmanız gerekiyor. Bence sürücüler için bu çok zor. Çok zorlamamak ama çok daha rahat olmamak ve gerekli yerlerde hamle yapabilmek gerekiyor. Alex de bu konuda muhteşem."

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Capito, takımın lastik yönetiminde daha iyi bir iş yapması gerektiğini söyledi.

Capito, "Lastik hazırlığı yanlıştı. Pist sıcaklığı, daha önce pistte olduğumuzdan beş derece daha fazlaydı."

"Bu nedenle lastikleri ısıtırken daha farklı davranmak gerektiğini düşündük."

"Ön ve arka akslar dengede değildi. İki fırsatınız var ve ilkinde doğru yapmazsanız, ikinci seferde yapmak çok zor oluyor çünkü baskı daha fazla oluyor." dedi.

Capito, bu yıl bazı aksiliklere rağmen takımın ruhundan memnun.

"Herkes sıralamadan sonra çok fazla hayal kırıklığına uğradı çünkü antrenmanlarda ilk ondaydık ve sıralamada on sıra geri düştük. Bu tüm takım için hayal kırıklığı."

"Fakat takımın motive ve mücadele edecek bir durumda olması gerekiyor çünkü bitti denmeden bitmiyor."

"Bence takım bunu gösteriyor çünkü asla vazgeçmiyorlar ve bunun bizi ileri taşıyacağını düşünüyorum."

Takım patronu, sezon başındaki maliyetli kazaların ardından yedek parça durumunu artık çözdüğünü de sözlerine ekledi.

"Şimdi oldukça iyi bir pozisyondayız ve hiçbir şeye hasar vermemenin zor olduğu Miami'den, hiçbir hasar almadan ve puanla dönmek umduğumuzdan daha fazlası oldu."