Honda, 2022 Japonya GP'nin isim sponsoru oldu

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Honda, geçen yılın sonunda Formula 1'den resmen ayrıldı ve Abu Dhabi'de Max Verstappen'in dünya şampiyonluğuyla seriye en güzel şekilde veda etti. Pistteki çalışanlar, kalplerinin hâlâ Formula 1'de olduğunu söyleseler de, karar şirket yönetimi tarafından alınmıştı.

Honda, tüm odağını elektrikli araçlara çevirmek istiyor ve bu açıdan Formula 1 artık kendi stratejileriyle uyuşmuyor.

Yine de Honda, resmi olarak sporda yer almasa da Red Bull ve AlphaTauri'ye motor tedarik etmeye devam ediyor çünkü mevcut motorlar doğrudan Japonya'dan geliyor. 2025'e kadar da durum böyle olacak.

Bu, Helmut Marko'nun daha önce açıkladığı üzere, Honda ile yapılan anlaşmanın bir sonucu. Bu anlaşma kapsamında, Honda Racing Corporation (kısaca HRC) logoları dört aracın üzerinde de yer alıyor.

Bu aynı zamanda Honda'nın henüz Formula 1'den tamamen vazgeçmediğini de gösteriyor ve bu durum, Salı günü yayınlanan bir açıklamadan da net şekilde belli oluyor.

Honda, bugün yaptığı açıklama ile 2022 Japonya Grand Prix'sinin isim sponsor olacağını duyurdu. Yarışın adı Formula 1 Honda Japonya Grand Prix'si olacak.

Japonya, son iki yıldır Formula 1'e ev sahipliği yapmadı ve normalde geçen yıl Japonya'da kullanılması planlanan özel "Honda'ya veda" renk düzeni Türkiye'de kullanıldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius