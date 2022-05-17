Mercedes, neden Hamilton'ın güvenlik aracı periyodunda pite girmediğini açıkladı

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Rutin bir şekilde devam etmekte olan Miami GP'sinin gidişatı 41. turda değişti. Lando Norris ve Pierre Gasly arasında yaşanan bir temastan sonra Norris yarış dışı kalırken, bunu önce sanal, sonra normal güvenlik aracı periyotları izledi.

Yarışa sert lastiklerle başlayan ve henüz pit yapmamış olan George Russell böylece büyük avantaj elde etti ve 7. sırada piste dönmesinin ardından önce Valtteri Bottas'ı, sonra da takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geçerek 5. olmayı başardı.

Sert lastiklerle yarışa devam etmekte olan Hamilton ise pite girmedi.

Mercedes'in yarışı değerlendirdiği videoda pite girmeme kararı ile ilgili konuşan Mercedes teknik şefi Mike Elliott, "İlk aşamada sanal güvenlik aracı çıkmıştı, biz de George'u pite aldık, yapılacak en doğru şey buydu."

"Bu esnada Valtteri ile aramızda oldukça büyük bir fark vardı, Lewis onu yakından takip ediyordu, George ise biraz gerideydi."

"Yarışın o aşamasında, hem Valtteri hem de Lewis aşınmaya başlamış sert lastiklerle ilerlerken, Lewis Valtteri'ye yaklaşıyordu ve pistte geçiş yapma şansına sahip olacaktı, yarıştan beklediğimiz buydu."

"Fakat sanal güvenlik aracı hemen normal güvenlik aracına çevrildi, bu farkların kapanacağı ve tüm gridin konvoy oluşturacağı anlamına geliyordu. George'un tamamen yeni orta lastiklere sahip olduğu ve Lewis-Valtteri ikilisine karşı mücadele edeceği bir pozisyondaydık."

"Çok zor bir durumda kaldık diyebilirim." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Elliott, güvenlik aracının Hamilton için çok ters bir zamanda geldiğini de ekliyor.

Mercedes teknik şefi, "Güvenlik aracı Lewis için tamamen yanlış zamanda geldi."

"Eğer onu pite almasaydık, her koşulda taze lastiklere sahip olan George'a geçilecekti. Eğer onu pite alsaydık, pist üstü pozisyonunu kaybedecekti. Öyle ya da böyle, yarışı George'un arkasında bitirecekti."

"Lewis kullanılmamış lastiklere sahip olsa da elimizde yalnızca sert ve yumuşak hamurlar vardı. Yumuşak hamurun iyi bir çözüm olacağını düşünebilirsiniz, ancak çok çabuk ısınacaklarını biliyoruz."

"Ayrıca George'un arkasında olacağı ve onu geçmeye çalışacağı için lastikleri daha da çabuk ısınacaktı." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışta bu durum devam ederken, Mercedes pit duvarı Hamilton'a pite girmek isteyip istemediğini sordu.

Hamilton, buna takımın karar vermesi gerektiğini söyledi ve sert lastiklerden uzak durmayı seçti.

Elliott, "Çok zor bir durumdaydık ve hiçbir doğru cevap yoktu."

"Televizyondan izlediğinizde Lewis'e ne yapmak istediğini sorduğumuzu görebilirsiniz. Bunun nedeni ortada doğru veya yanlış bir cevabın olmaması, ve bazen pilotlar mühendislere göre aracın nasıl hissettirdiğini ve ne yapmaları gerektiğini daha iyi anlıyorlar.

"Dolayısıyla, meydana gelen koşullar, Lewis'in güvenlik aracı nedeniyle sıra kaybetmesine neden oldu."

"Ne yazık ki Lewis bu sezon çeşitli şanssızlıklar yaşadı. Umarım sezon içinde bunlar dengelenir ve gelecek yarışlarda güvenlik aracından avantaj sağlayan taraf biz oluruz." dedi.