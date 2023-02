Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

James Vowles'un Jost Capito'nun yerini alarak Williams'a katılmasının ardından, Grove merkezli ekip ile Mercedes arasındaki bağların sıkılaşacağı düşünülüyor.

Taraflar zaten uzun süredir birlikte çalışıyorlar ve aralarındaki sıkı bağ son yıllarda iyice artmış durumda.

Mercedes'in baş stratejistinin takımın başına gelmesi daha da yakın bir ilişki olacağını işaret edebilir ancak takımın niyeti bu yönde değil.

Şu anda Haas ile Ferrari arasında büyük bir ortaklık anlaşması var. Amerikalı ekip, kurallarda izin verilen tüm parçaları İtalyan üreticiden alıyor.

Performans direktörü Dave Robson'a da Williams ve Mercedes arasında böyle bir ortaklık olup olmayacağı soruldu.

Robson, "Sanmıyorum."

"Mercedes ile olan mevcut ilişkimiz sayesinde önümüzdeki birkaç yıl boyunca yapmamız gerekenleri yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Bize son derece iyi parçalar tedarik ediyorlar. Ancak biz bağımsız bir takımız ve geri kalan kısmı kendimiz yapmalıyız ya da en azından yapmaya hazır olmalıyız."

Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams F1, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool