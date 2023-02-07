Horner: "FIA'nın 'gerekli olmayan' kararı için boşa harcama yaptık"

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Geçen sezon araç üstü hava akımından zemin etkisi aerodinamiğine geçiş yapan takımların çoğu dalgalanma sorunuyla mücadele etti. Hatta bazı takımlar diğerlerinden daha fazla etkilendi.

Adrian Newey tarafından tasarlanan RB18 araçlarıyla Red Bull neredeyse hiç zıplama sorunu yaşamazken, Mercedes bu sorundan en fazla etkilenen takım oldu.

W13'ün zıplaması o kadar şiddetliydi ki Lewis Hamilton ve George Russell sık sık sırt ve baş ağrılarından şikayet etti. Hatta Hamilton, 'yarışlardan sonra vücudunda morluklar oluştuğunu' dile getirdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un uzun vadeli sağlık sorunlarını gerekçe göstererek FIA'nın devreye girmesi talebi üzerine Horner, RB18'de aynı sorun olması halinde pilotlarına 'telsizden olabildiğince şikayet etmelerini ve bunu olabildiğince büyük bir sorun haline getirmelerini' söyleyeceğini belirtti.

Çünkü Red Bull takım patronuna göre bu sorunu çözmek FIA'nın değil, takımların kendi sorumluluğuydu.

Ancak, sezon ortasında motor sporları yönetim organı devreye girdi ve TD39 numaralı teknik direktifi yayınlayarak sadece bazı takımların tabanlarını sertleştirmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda herhangi bir takımın sınırı aşması durumunda komiserlerin devreye girmesiyle dalgalanma seviyelerini de ölçtü.

Herhangi bir takımın bunu yapıp yapmadığı hiçbir zaman açıklanmamış olsa da, sezon sonrasında FIA'nın tek koltuklu yarışlardaki teknik konulardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, bazı takımların gerçekten de sınırı aştığını ve araçların sürüş yüksekliğinde değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak FIA bununla yetinmeyerek bu sezon için taban ayarlamaları da yaptı çünkü takımların sezon dışında fazladan yere basma kuvveti bulmasıyla dalgalanmanın daha da kötüleşebileceğinden korkuyorlardı.

Bu, takımların taban kenarlarını 15 mm yükseltmek zorunda kaldığı, difüzör boğaz yüksekliğinin ve difüzör kenar sertliğinin artırıldığı anlamına geliyor.

Auto Motor und Sport tarafından bu değişikliklerin ne gibi etkileri olabileceği sorusuna Horner, "Sanırım bekleyip görmemiz gerekiyor, ilk verileri Bahreyn'deki testlerde elde edeceğiz."

"Bu biraz garip, çünkü açıkçası tüm bunların değiştirilmesi için büyük bir baskı vardı ve değişiklikler geçen yıl Spa'da yapıldı."

"Ancak yılın sonunda çok az dalgalanma vardı." yanıtı verdi.

FIA'nın müdahalesini hakkında ise Horner, şunları söyledi: "Benim o zamanki argümanım 'Bu sorun çözülmeyecek mi?' idi, ki çözüldü."

"Dolayısıyla, muhtemelen gerekli olmayan büyük bir değişiklik için takımlar olarak çok fazla masraf yaptık."