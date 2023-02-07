Albon yeni sezon öncesi eskisinden de fit

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Geçen yıl Williams ile gride dönen Albon, üç kez puan aldığı ve takım lideri olarak da iyi iş çıkarabileceğini gösterdiği bir sezonun ardından takımla yeni sözleşme imzaladı.

Kariyerinde ilk kez net bir geleceği olan Taylandlı pilot, kendini geçen yıla göre daha hazır hissediyor.

Yeniden yarışmaya hazır olup olmadığı sorulan Albon, "Evet, kesinlikle hazırım! Dünyayı gezmek için çok zaman harcadım, öyle ki dışarıdan jet sosyete gibi görünüyorum!

"Ancak formumu geri kazanmak için çok uğraştım, bu amaçla Tayland ve Los Angeles'ta çok zaman geçirdim. İyi bir noktaya geldiğimi hissetsem bile ameliyat önceki halime dönememiştim."

"Şimdiyse geçen yıl bu zamanlar olduğumdan daha fit olduğumu hissediyorum, dolayısıyla sezon hazırlıkları devam ederken iyi bir konumdayım."

Sezon öncesi birçok takımda yönetimsel değişiklikler yaşandı, Williams da daha ufak çaplı olmakla birlikte bu değişimlerin yaşandığı takımlardan biriydi.

Takımın yeniden puan alabilecek konuma gelmesinde rol oynayan takım patronu Jost Capito emekliye ayrılırken, yerini eski Mercedes strateji şefi James Vowles doldurdu.

Bu değişiklikleri yorumlayan Albon, "Evet, açıkçası zamanlama açısından biraz zor, çünkü bu olaylar gelecek yıla hazırlandığımız en yoğun dönemde gerçekleşti."

"Jost'u çok severdim ve harika bir ilişkimiz vardı; açıkçası beni spora geri döndüren kişi de kendisiydi, ona çok zaman ayırıyordum."

"James'in Mercedes'teki deneyimiyle aramıza katılması umarım işleri daha da ileriye götürebilir ve aracın gelişimini artırabilir. Bakalım kısa vadede bir ilerleme kaydedebilecek miyiz?"

"Ama tabii ki uzun vadede de Mercedes gibi geçmişte çok başarılı olmuş bir takımdan gelen farklı bir bakış açısına sahip olmak güzel. James'in Mercedes'te şirketin her alanında çok fazla deneyime sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu iyi bir şekilde kullanabiliriz."