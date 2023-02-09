Williams, Latifi'nin gidişine rağmen finansal anlamda iyi durumda
Williams'ın ticari şefi, Nicholas Latifi ve sponsorlarını kaybetmelerine rağmen, 2023 Formula 1 sezonunu öncesinde finansal problemler yaşamadıklarını dile getirdi.
2019 Formula 2 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nicholas Latifi, 2020 yılında Williams ile Formula 1'e adım atmış ve üç yıl boyunca burada yarışmıştı.
Fakat Kanadalı pilot, üç yılın genelinde beklenen performansı sergileyemedi ve yeni sezonda koltuğunda Logan Sargeant olacak.
Latifi, Williams'a kendisiyle beraber çeşitli sponsorlar da getirdi. Örneğin Sofina ve Lavazza, Kanadalı pilottan ötürü Grove merkezli ekiple çalışıyordu. Ancak takımdan ayrılmasıyla iki marka da yeni sezonda takımın ortakları arasında yer almıyor.
Bunun yerine Williams, Gulf ile anlaştı ve çeşitli sponsor bulma arayışı sürüyor.
Konu hakkında konuşan Williams'ın ticari direktörü James Bower, sporlarla ilgili büyük bir sorunları olmadığını söylerken, takımın hem ticari hem de pazarlama departmanlarının "yeniden yapılanma" sürecine girdiğini açıkladı.
Motorsport.com'a konuşan Bower, "Pek çok insan takımdaki değişikliklerin gelirlerimizi düşürdüğünü söylüyor fakat bu, gerçeği yansıtmıyor."
"Sezona yeni partnerlerle başlıyoruz ve takım mali açıdan son birkaç yıla kıyasla daha iyi durumda."
"Şu anda Williams markasına yeni bir renk getirmek adına çok fazla yatırım yapıyoruz."
"Bu açıdan Gulf gibi şirketlerin portföyümüze katılması heyecan verici." dedi.
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