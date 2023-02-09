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Hamilton, Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinin ardından yardım çağrısı yaptı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Hamilton, Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı
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Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerden birisi maalesef ülkemizde yaşandı ve Kahramanmaraş'ta 12 saat içerisinde gerçekleşen iki büyük deprem sonrası binlerce ev yıkıldı.

An itibariyle vefat eden kişi sayısı 14 bin 351 olurken, depremde yaralanan kişi sayısı 63 bin 794'e yükseldi.

Ülkemiz oldukça zor günlerden geçiyor ve dünyanın her yerinden destek çağrıları var.

Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton da bu konuya kayıtsız kalmadı. İngiliz pilot, ikinci bir açıklama daha yaparak, Türkiye ve Suriye'ye yardımcı çağrısında bulundu.

İngiliz pilot, "Türkiye, Suriye ve çevre bölgelerde yaşanan trajedi, şimdiden binlerce insanın hayatına mâl oldu. Binlerce kişi de yaralandı."

"Arama ve kurtarma çalışmaları devam ettikçe bu sayının daha da artması bekleniyor."

"Aileler, evler ve hayatlar yok oldu." dedi.

İngiliz pilot daha sonra yardım ve bağış toplandığının altını çizerek iki ayrı yardım kampanyasının linkini paylaştı.

Hamilton daha sonra bu linklerle, insanları bağış yapmaya çağırdı ve bir kez daha dünyada olup bitenlere sessiz kalmadı.

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