Aston Martin Vettel'in "emeklilik kararından" pişman olmasını umuyor

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Sebastian Vettel, 2021 yılında Aston Martin'e katılmış ve iki yıl boyunca burada mücadele etmişti. Alman pilot, bu süreçte yalnızca bir kez podyuma çıktı ve sık sık puan barajının dışında kaldı.

Zaman zaman performansıyla fark yaratan Vettel, 2022 sonunda hem takımdan hem de F1'den ayrıldı.

Alman pilotun emekliliğinden kısa bir süre sonra Aston Martin, sürpriz şekilde bir başka şampiyon olan Fernando Alonso ile anlaştı.

Yine de Mike Krack, Vettel'i kaybettikleri için üzüntü duyuyor.

Vettel'in son sezonunda formunun zirvesinde olup olmadığı sorulduğunda Krack, Motorsport Magazin'e şunları söyledi: "Bence öyle, kan kokusu aldı."

"Singapur ve Suzuka'da işler yolunda gittiğinde, ne kadar keyif aldığını görebiliyordunuz. Takım radyosundan sesini duyduğunuzda, gerçekten de her şeyiyle orada olduğunu hissediyordunuz."

"Çok atikti, gerçekten anı yaşıyordu. Son yarışlarda, daha hızlı bir araçla yarışmanın, onu daha da motive ettiğini gördük."

"Ona şapka çıkarıyorum! Zor bir dönemden geçti, sık sık Q1'de elendi ama asla pes etmedi ve her zaman, hem takımı hem de Lance'i destekledi."

"Bu çok örnek bir davranıştı."

Krack, Vettel'in hâlâ Formula 1'de iyi sonuçlar elde etmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor ve bir de şaka yapıyor: "Ayrılmaya karar vermesi üzüntü verici. Umarım verdiği karardan pişmanlık duyar!"