Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

Mercedes'in eski strateji bölümü başkanı Vowles, bu sene başında Williams'a takım patronu olarak katılmıştı.

Vowles, şu ana kadar geride kalan kısa süreyi, 10. sırada yer alan ve henüz tam zamanlı bir teknik patron bulunmayan takımının durumunu değerlendirerek geçirdi.

Vowles, Amerikalı yatırım şirketi Dorilton Capital tarafından satın alınan ve 9 kez Dünya Şampiyonu olan Williams'ın, gelecek aylarda organizasyonun yapısını tamamlamaları gerektiğini düşünüyor.

Vowles, "Takip ettiğimiz yön konusunda açığız. Teknik yapı olarak ihtiyacımız olanı yerine getirme konusunda iyi durumdayız."

"Henüz konuşacak bir şey yok ama umarım önümüzdeki birkaç ay içinde olur."

"Perde arkasında her zaman devam eden bir yeniden yapılanma var. Baskı noktalarını sıkıştırarak nerede güçlü ve nerede zayıf yönlerimizin olduğunu anlamaya çalışıyoruz."

"Bu, aylar yerine yılların işi olacak şekilde devam eden bir süreç." dedi.

Williams, 2016'dan bu yana hiçbir sezonu ilk 5 içerisinde tamamlayamadı. Vowles, gelecekte daha iyi bir takım oluşturmak için tarihi miraslarını ve finansal durumlarını kullanmaları gerektiğini düşünüyor.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

Vowles, "Önemli olan şu: Mevcut varlığımızı kırıp onu temelden, sağlam bir mekanizma için yeniden inşa etmek."

"Finansmanımız var, birçok takımın yaptığı gibi bizim için uygun olan yatırımlarımız var. Ancak ne olursa olsun, şu anda mevcut durumumuz böyle."

"Gridin ilerisine geri sıçrayacağımızdan emin olmak için bu yıl ve bundan sonra gerektiğinde taviz verme isteği ve arzusuna sahibiz."

"Şampiyonada beşinci veya altıncı olmak için yarışıyorsanız bu daha zor bir karar ama Williams olduğunuzda çok daha kolay."

"Ve belirli bir mirasa sahibiz. Bu takımın getirdiği mirası anlamak için [Grove'daki müzede] dolaşmak ve tüm şampiyonluk kazanan araçlarına bakmak uzun sürmüyor." dedi.