Kayıt Ol
Önceki / Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, performans anlamında ileriye doğru büyük bir adım atmayı umduklarını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ferrari bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'ye bir dizi güncelleme getirecek ve performansı önemli oranda artırmaya çalışacak.

Son yarış Monako'da beklenen sonucu alamayan İtalyan ekip adına "dönüm noktası" olması beklenen bu güncellemelerin işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.

Fakat takım patronu Frederic Vasseur, iyi bir sonuç elde etmelerini umut ediyor.

Vasseur, "Monako'daki yarıştan sadece birkaç gün sonra Carlos'un kendi evi olan İspanya'da yarışmak için Barselona'ya dönüyoruz."

"Bu, üst üste ikinci kez pilotlarımızdan birinin taraftarlarının desteğini hissedeceği anlamına geliyor ve takvimdeki en bilindik pistlerden birinde başarılı olması için tüm takımı cesaretlendirecek."

"Monako'da aracımızın gerçek potansiyelini gösteremedik fakat Barselona'daki yarış bize daha net bir tablo sunacak, çünkü bu sezon şimdiye kadar her yarışta yaptığımız gibi burada da bazı güncellemelerimiz olacak."

"Performans anlamında ilerleme kaydetmeyi ve takım için iyi bir sonuç elde etmeyi umuyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
WRC macerasına başlayan Ali Türkkan: "Sadece kazanırsam mutlu olacağım!"

WRC macerasına başlayan Ali Türkkan: "Sadece kazanırsam mutlu olacağım!"

WRC
İtalya Rallisi

WRC macerasına başlayan Ali Türkkan: "Sadece kazanırsam mutlu olacağım!" WRC macerasına başlayan Ali Türkkan: "Sadece kazanırsam mutlu olacağım!"

Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan’la WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nda

Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan’la WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nda

TÜRK SPORCULAR

Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan’la WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nda Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan’la WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nda

Schumacher, Mercedes W14'ün tadına ilk kez bakmaya hazırlanıyor

Schumacher, Mercedes W14'ün tadına ilk kez bakmaya hazırlanıyor

Formula 1

Schumacher, Mercedes W14'ün tadına ilk kez bakmaya hazırlanıyor Schumacher, Mercedes W14'ün tadına ilk kez bakmaya hazırlanıyor

Son Haberler

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

WRC WRC
İtalya Rallisi

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı 2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

F1 Formula 1
İspanya GP

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

F1 Formula 1

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Formula 1
Filip Cleeren

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek" Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!" Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
İspanya GP
Can Çarpıcı

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot" Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Formula 1
İspanya GP
Ezel Tan

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz" Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol