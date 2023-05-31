Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"

Ferrari bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'ye bir dizi güncelleme getirecek ve performansı önemli oranda artırmaya çalışacak.

Son yarış Monako'da beklenen sonucu alamayan İtalyan ekip adına "dönüm noktası" olması beklenen bu güncellemelerin işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.

Fakat takım patronu Frederic Vasseur, iyi bir sonuç elde etmelerini umut ediyor.

Vasseur, "Monako'daki yarıştan sadece birkaç gün sonra Carlos'un kendi evi olan İspanya'da yarışmak için Barselona'ya dönüyoruz."

"Bu, üst üste ikinci kez pilotlarımızdan birinin taraftarlarının desteğini hissedeceği anlamına geliyor ve takvimdeki en bilindik pistlerden birinde başarılı olması için tüm takımı cesaretlendirecek."

"Monako'da aracımızın gerçek potansiyelini gösteremedik fakat Barselona'daki yarış bize daha net bir tablo sunacak, çünkü bu sezon şimdiye kadar her yarışta yaptığımız gibi burada da bazı güncellemelerimiz olacak."

"Performans anlamında ilerleme kaydetmeyi ve takım için iyi bir sonuç elde etmeyi umuyoruz." dedi.