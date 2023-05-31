Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

İlk kez 1929'da düzenlenen ünlü cadde yarışı, yeni bir pit tesisi inşa edilerek modernize edilmeye çalışıldı. 2023 için ise, TV prodüksiyon işleri yerel kanaldan FOM'a devredildi.

Ancak pistin yapısında şu ana kadar büyük değişiklikler yapılmadı. Özellikle 2017'den bu yana daha da büyüyen F1 araçlarıyla geçiş imkansızlaştı ve GP hafta sonundaki odak daha çok sıralamalara kaydı.

F1 takvimine girmek isteyen ülkeler ve yarışların sayısında her sene artış olduğu için, Monako'nun takvimde kalma şansı eskiden olduğu kadar yüksek değil. Bu yüzden pistin yapması gereken bazı şeyler bulunuyor.

Horner, modern dönemde olsaydı Monako'da yarış yapmanın asla ciddi bir şekilde değerlendirilmeyeceğini, ancak tarihi değeri nedeniyle yarışın takvimde kalması gerektiğini söyledi.

Horner, "Benzersiz bir yarış. Şimdi birisi bu pisti bulsa ve sunsa burada yarışmamıza imkan yok."

"Burası Monako, tarih, miras, arka plan, her şey, ihtişam olduğu için burada yarışıyoruz."

"Monaco, Grand Prix takviminin çok önemli bir parçası ve çok değerli. Buraya gelmek her zaman heyecan vericidir."

"Aynı noktalar tüm yarışlar için geçerli, ancak bazılarının ekstra değeri var ve kesinlikle Monaco'da bu var."

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

"Günümüzde tesisler dramatik bir şekilde değişti. 10 ya da 20 sene önceki pit alanına bakarsanız, her şey iyileşmiş durumda."

"Pek fazla değişmeyen tek şey ise pistin kendisi. Araçlar artık o kadar büyük ki, burada normal şartlarda geçiş yapmak görünüşe göre imkansız durumda."

"Bu yüzden, acil olmasa bile, bu pist uzun vadeli uyarlanmalı. Hiçbir şey sonsuza kadar yerinde saymıyor."

"Her şey gelişmeye devam etmek zorunda. Pistte gerçek manada geçiş fırsatlarını arttırmak için neyin mümkün olduğuna bakılmalı ya da pist zamanla buna uyarlanmalı." dedi.

Ferrari Yarış Direktörü Laurent Mekies ise tarihi tur yapısının korunması gerektiğini düşünüyor.

Gelecek sene takım patronu olarak AlphaTauri'ye geçecek olan Mekies, "Pistin yapısı açısından, burada geçiş yapmanın çok zor olduğunu ve sadece Cumartesi gününe odaklanmamız gerektiğini kabul ediyorum. Burayı eşsiz kılan şeylerden birisinin bu özellik olduğunu düşünüyorum."

"Şahsen ben muhtemelen pist düzenine dokunmaktan kaçınırım ayrıca tarihi sebeplerden dolayı, bunun gibi çok yüksek karakterli yerleri korurum." dedi.