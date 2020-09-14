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Formula 1 / Son dakika

Vettel, şu anda kontratın önemli olmadığına inanıyor

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Vettel, şu anda kontratın önemli olmadığına inanıyor
Ekleyen:
, Editör

2021 sezonundan itibaren Aston Martin olarak yenilenen Racing Point ile yarışacak olan Sebastian Vettel, Perşembe sabahı açıklanan anlaşmanın detaylarının an itibariyle önemli olmadığını söyledi.

Toskana GP yarış hafta sonunun en önemli haberi, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in yarış hafta sonu öncesinde Aston Martin ile anlaştığını duyurması oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vettel, pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Kontratı hakkındaki soruları yanıtlayan Vettel, buna ek olarak Mercedes'in müşteri takımında rol alacak olması ve takım arkadaşının - daha resmi olarak açıklanmamasına rağmen - takım sahibinin oğlu olması hakkındaki soruları da yanıtladı.

Vettel bu sorulara şu yanıtı verdi: "Tam olarak anladım mı bilmiyorum, ancak şu anda çok da önemi yok çünkü kontratlar hakkında konuşmayız."

"İkinci soruda ise, bence eğer o takımda Mercedes'in herkesten üstün olduğunu bildiğiniz gerçeği ile bulunuyorsanız, ki bu sadece bu sene için değil ancak gelecek sene için de çok güçlü olacaklardır, bu ne olursa olsun sizin için heyecanlı bir zorluk yaratacaktır ve ben de bunu heyecanla bekliyorum."

"Gridin ön tarafında yarışmak istiyorum, arkasında değil, ve bence takım bu şansı bana tanıyor ve bana göre takım büyümeye hazır, bu yüzden bunları yapmaktan keyif alacağım."

"Daha kısa vadeli bakarsak, gelecek sene için hâlâ heyecanlı haberlere sahibiz çünkü bütçe sınırlaması ile geçireceğimiz ilk sene olacak. Nasıl olacağını göreceğiz, ancak bana göre takım geçen senekine göre çok daha iyi bir durumda, yani büyüyen bir takım."

"Diğer takımların ise küçülmesi gerekecek, büyük takımlara bakınca özgüvenli ve mutlu olmak için elimizde pek çok şey var. Ancak tamamıyla haklı olup olmadığımızı zaman gösterecektir. Bence iyi bir adım atıldı ve bu projeyi de heyecanla bekliyorum."

"Eminim ki yakın gelecekte iyi sonuçlar için mücadele edeceğiz, ondan sonraki geleceği ise göreceğiz."

Aston Martin ile performans hakkında ne kadar görüşme yaptığı sorusunu yanıtlayan Vettel, takımdan birkaç kişiyi tanıdığını ve onlarla bu durum hakkında görüştüğünü söyledi: "Öncelikle büyük bir potansiyel büyümeye sahipler ve bu her zaman heyecan vericidir."

"Benim için ise iki şey önemli: Birincisi ortaya konulan rakamlar, takımın nerede olduğu ve nereye gidebileceği. Oradaki bazı insanları tanıyorum, Otmar'ı 10 seneden fazla bir süredir tanıyorum, bu yüzden ona belirli soruları sorabiliyorum ve bu da memnuniyet verici bir şey."

"İkinci önemli faktör ise benim ne yapmak istediğim, Formula 1'in potansiyel geleceğinde neyi başarmak istediğim."

"İşin performans tarafında her şey çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve benim tarafımda ise yeniden yapmam gereken şeylerin neler olduğu önemliydi. Bunlar ortadan kalktığında, yapmam gereken şey gayet belliydi."

 
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Editör Efe Kahya

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