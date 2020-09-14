Racing Point, Mugello güncellemesiyle "Pembe Mercedes" olmaktan çıktı

Silverstone merkezli ekip, "Pembe Mercedes" olarak adlandırıldığı 2020 F1 sezonunda ilk büyük güncellemesini piste çıkardı.

Takımın 2020 F1 aracı, Mercedes'in 2019 F1 aracına çok benzediği için "Pembe Mercedes" adı koyuldu ancak Mugello'ya getirilen güncellemelerle Racing Point, bu lakaptan kurtulabilir. Mugello güncellemesi içerisinde yeni sidepodlar, yeni taban, yeni ön, yeni motor kapağı ve fren kanalları yer alıyor. Takım böylece, Mercedes'in geçen seneki fren kanalı tasarımından da uzaklaşmak istiyor.

Araçtaki bu değişikliklerin hem aerodinamik performans kazandırması, hem de soğutmayı iyileştirmesi bekleniyor.

Sidepod bölümünde, Ferrari'nin öncülüğünü yaptığı yüksek kaza barı tasarımı felsefesini kullanmayan tek takım olan Racing Point, buna göre orta bölümü tasarlamak zorunda kaldı.

Bu yüzden, bu tasarıma paralel olarak karoser altında yer alan radyatör ve hava intercoolerı gibi parçalar, tasarımsal açıdan diğerlerinden ayrılıyor.

Takım bu yüzden belli şeylere diğerlerinden farklı bakmak zorunda kalıyor. Sidepod bölgesinde kaza barının olduğu bölüm çok sıkı bir şekilde paketlenmiş durumda. Bunun sonucunda sidepod üstü ve arkasının tasarımı değişmiş, sivri açılı çizgiler ortaya çıkmış durumda.

Sidepod bölgesinde yapılan değişikliklere paralel olarak, mavi ok ile gösterilen şasinin yanında yer alan kanatlar kaldırılmış. Bu değişiklik, hava akımı yönünün değiştirildiğini gösteriyor.

Aşağıda yer alan resimde, sidepodun arka tarafının ne kadar ciddi bir şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Önceden sidepodun arka kısmı yuvarlak hatlarla kola şişesi bölgesine doğru dönerken yeni tasarımda sidepodun üst tarafı düz bir şekilde tabana doğru iniyor ve tabanla birleşim bölgesinde içe doğru keskin bir şekilde dönüyor.

Bunun sonucunda sidepod ve motor kapağının arasında bir sırt oluşmuş durumda. Takım bu bölgede pürüzsüz bir karoser yüzeyine sahip değil. Yeni tasarım sonucunda içeride yer alan egzoz borusu gibi parçaların şeklini alan bir karoser yüzeyi ortaya çıkmış. BWT sponsor logosunun içerisinde yer alan "Water" bölümündeki egzoz çıkıntısını görebilirsiniz.

Bu güncelleme, takımın Mercedes tasarım konseptinden uzaklaşarak kendi DNA'sını oluşturmak için çok ciddi kaynak ayırdığını gösteriyor.

Renault, Steiermark GP sonrasında Racing Point'i Mercedes'e ait fren kanalı tasarımını kullandığı gerekçesiyle protesto etmişti. Kurallara göre takımlar bu sene fren kanallarını kendileri tasarlamak ve üretmek zorunda. Yapılan incelemelerin ardından Racing Point suçlu bulunmuştu ve bunun üzerine 15 puan silme cezası aldı. Takım bu bölümde de değişiklik yapmış durumda.

Racing Point'in bu sene kullandığı fren tasarımları, Mercedes'in geçen sene kullandığı fren tasarımlarına çok benziyordu.

Yeni tasarım da Mercedes'in fren kanalı tasarımına benziyor ancak yine de kabul edilebilir bazı farklılıklara sahip gibi görünüyor.

Takım arka tarafta Mercedes'ten ilham almaya devam etmiş gibi görünüyor. Arka kanadın dış tarafında mavi ok ile aşağıya doğru inen sarkıtlar, alt taraftan birbirlerine bağlanmış durumdalar.

Bunun dışında arka kanadın dış yüzeyine kırmızı ok ile gösterilen yeni bir yukarı yönlü yüzey kanatçığı daha eklenmiş durumda.