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Formula 1 / Son dakika

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

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Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, INEOS'un Brackley merkezli takımı satın alacağı hakkında çıkan iddialarının önemli olmadığını söyledi.

Ancak Wolff, kimyasal madde şirketinin gelecekte takım ile olan ilişkisinin artmayacağını da yalanlamadı. 

INEOS, geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle takımın partneri olduğunu duyurdu. Böylece Mercedes, INEOS'un bisiklet ve yelken takımlarına destekte bulunan yeni Uygulamalı Bilim bölümü ile bir partnerlik sağlamış oldu. 

Şubat ayı itibariyle ise INEOS'un bu girişimi, F1 takımının 2020 sezonundaki sponsoru olmaya evrildi.

F1 uzmanı ve eski takım patronu Eddie Jordan'ın hafta sonu ortaya attığı iddialara göre ise INEOS'un bir sonraki adımı, takımı satın almak ve isim değişikliğine gitmek.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 in Parc Ferme

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak konu hakkında Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Wolff, bu iddiaların önemsiz olduğunu söyledi. 

"Siz de bilirsiniz ki insanlar, bir hikaye yaratmak için eldeki küçük parçaları toplayıp bir araya getirirler." diyen Wolff ekledi: "INEOS ile mükemmel bir birlikteliğe sahibiz, onlarla America's Cup ve bisiklet takımları gibi bir takım yüksek teknolojili projede beraber çalışıyoruz.

"Ve bu partnerlik karşılıklı yapılan bir şey. Spor takımlarımız hakkında aynı hedeflere sahibiz. İşte bu yüzden INEOS bizim bir partnerimiz."

"Bunun ötesindeki her şey tamamıyla dedikodudan oluşuyor. Daimler'in takımı satma gibi bir isteği yok ve INEOS'un da takımın çoğunluk hissesini alıp takıma kendi ismini verme üzerine bir ilgisi yok."

"Benim de hissedarlıktan ayrılmam için bir neden yok. Bu yüzden çoğu iddia tamamıyla uydurma."

Durumun net mi olduğu veya hem kendisinin hem de Lewis Hamilton'ın takımdaki geleceğini etkilediği sorusunu yanıtlayan Wolff şunları söyledi: "%100 sizin dediğiniz gibi, takımın geleceği tamamıyla net. Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı olacağız. Ve hiçbir şey de bunu değiştirmeyecek."

"Lewis hakkında konuşmak gerekirse, benim ve Lewis arasındaki görüşmeler hakkında neden zaman bulamadık, çünkü art arda üçlü yarış hafta sonlarına çıktık, şu anda ise oturup gerekli görüşmeleri yapmanın zamanı geldi."

 
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Editör Adam Cooper

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