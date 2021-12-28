Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek" Sonraki / Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"
Formula 1 Haberler

Vettel: "Emekli olmayı düşündüm fakat içimdeki yarış aşkı devam ediyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Formula 1'den emekli olmayı düşündüğünü kabul etse de, içindeki yarışma aşkının devam ettiğini, bu yüzden de yarışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Vettel: "Emekli olmayı düşündüm fakat içimdeki yarış aşkı devam ediyor"

Sebastian Vettel, mevcut Formula 1 gridinde yer alan dört şampiyondan birisi ve şu anda 34 yaşında.

Fernando Alonso (40) ve Lewis Hamilton'dan (36) sonra en yaşlı üçüncü isim olan Vettel'in emekli olacağı yönünde ilginç iddialar çıkıyor.

Bazıları Alman pilotun, çevre konusuna dikkat çekmek amacıyla sporda kaldığını ve eski motivasyonuna sahip olmadığını iddia ediyor.

Bununla beraber Vettel, F1-Insider.com'la yaptığı röportajda, emekli olmayı düşünse de içindeki yarışma aşkının devam ettiğini dile getirdi.

Vettel şöyle dedi: "Elbette kendinize bazen bazı sorular soruyorsunuz. Bu düşüncenin henüz aklımdan geçmediğini söyleseydim, yalan söylemiş olurdum."

"Fakat ben sadece belirli bir mesaj iletmek adına yarışmaya devam etmiyorum. Eğer öyle yapsam, kendime karşı dürüst olmazdım."

"Eğer motivasyona sahip değilsem, başarıya ulaşma hırsım yoksa, sadece bir mesaj taşımak ya da banka hesaplarımı şişirmek için yarışmaya devam ediyorsam, bu bizden sonra gelen ve şu anda burada yarışmayı hayal eden nesle karşı ihanet olur."

"Sonunda bazı şeyleri Formula 1'den ayrıldığım zaman bile çözebilirim. Fakat ruhumdaki ateş hâlâ yanıyor."

Aston Martin gelecek yıl öne doğru gitmeyi ve düzenli olarak podyum savaşında olmayı hedefliyor.

Aston Martin gelecek yıl yarışlar kazanacak kadar hızlı olmazsa, bunun lüks bir sorun olup olmayacağı sorusuna Vettel, "Ben bir sporcu olduğum için beni sinirlendirir ve daha hızlı olmak için elimden geleni yaparım. Fakat hayati bir şey olmadığı da doğru. Bu açıdan evet, lüks bir sorun. Ancak her bir zerremle kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istemediğim anlamına gelmiyor. Aksi takdirde bu projede yer almamın anlamı olmaz."

"Bu projede kendi üzerimdeki sorumluluğu hissediyorum. Motivasyonumuz var, birlikte ilerlemeye çalışıyoruz ve takım da mümkün olan her şeyi geliştirmeye çalışıyor. Yeni kurallar 2022'de büyük bir fırsat sunuyor. Fakat aynı zamanda gerçekçi olmalı ve favori olmaktan bahsetmemeliyiz. Yine de önce aracımızın ne kadar iyi olacağını görmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"
Önceki haber

Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"
Sonraki haber

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"
Formula 1

Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"
Formula 1

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"

Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek
Formula 1

Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Vettel, Suudi Arabistan'da kadınlara özel karting etkinliği düzenledi Suudi Arabistan GP
Formula 1

Vettel, Suudi Arabistan'da kadınlara özel karting etkinliği düzenledi

Vettel: "Yüksek sürüklenme, AMR21'in ana sorunlarından biri"
Formula 1

Vettel: "Yüksek sürüklenme, AMR21'in ana sorunlarından biri"

Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak
Formula 1

Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Son Haberler

Sainz, F1'deki genç sürücülerin adil bir galibiyet savaşı vermesini umuyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, F1'deki genç sürücülerin adil bir galibiyet savaşı vermesini umuyor

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"

Vettel: "Emekli olmayı düşündüm fakat içimdeki yarış aşkı devam ediyor"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Emekli olmayı düşündüm fakat içimdeki yarış aşkı devam ediyor"

Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.