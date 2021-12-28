Vettel: "Emekli olmayı düşündüm fakat içimdeki yarış aşkı devam ediyor"

Sebastian Vettel, mevcut Formula 1 gridinde yer alan dört şampiyondan birisi ve şu anda 34 yaşında.

Fernando Alonso (40) ve Lewis Hamilton'dan (36) sonra en yaşlı üçüncü isim olan Vettel'in emekli olacağı yönünde ilginç iddialar çıkıyor.

Bazıları Alman pilotun, çevre konusuna dikkat çekmek amacıyla sporda kaldığını ve eski motivasyonuna sahip olmadığını iddia ediyor.

Bununla beraber Vettel, F1-Insider.com'la yaptığı röportajda, emekli olmayı düşünse de içindeki yarışma aşkının devam ettiğini dile getirdi.

Vettel şöyle dedi: "Elbette kendinize bazen bazı sorular soruyorsunuz. Bu düşüncenin henüz aklımdan geçmediğini söyleseydim, yalan söylemiş olurdum."

"Fakat ben sadece belirli bir mesaj iletmek adına yarışmaya devam etmiyorum. Eğer öyle yapsam, kendime karşı dürüst olmazdım."

"Eğer motivasyona sahip değilsem, başarıya ulaşma hırsım yoksa, sadece bir mesaj taşımak ya da banka hesaplarımı şişirmek için yarışmaya devam ediyorsam, bu bizden sonra gelen ve şu anda burada yarışmayı hayal eden nesle karşı ihanet olur."

"Sonunda bazı şeyleri Formula 1'den ayrıldığım zaman bile çözebilirim. Fakat ruhumdaki ateş hâlâ yanıyor."

Aston Martin gelecek yıl öne doğru gitmeyi ve düzenli olarak podyum savaşında olmayı hedefliyor.

Aston Martin gelecek yıl yarışlar kazanacak kadar hızlı olmazsa, bunun lüks bir sorun olup olmayacağı sorusuna Vettel, "Ben bir sporcu olduğum için beni sinirlendirir ve daha hızlı olmak için elimden geleni yaparım. Fakat hayati bir şey olmadığı da doğru. Bu açıdan evet, lüks bir sorun. Ancak her bir zerremle kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istemediğim anlamına gelmiyor. Aksi takdirde bu projede yer almamın anlamı olmaz."

"Bu projede kendi üzerimdeki sorumluluğu hissediyorum. Motivasyonumuz var, birlikte ilerlemeye çalışıyoruz ve takım da mümkün olan her şeyi geliştirmeye çalışıyor. Yeni kurallar 2022'de büyük bir fırsat sunuyor. Fakat aynı zamanda gerçekçi olmalı ve favori olmaktan bahsetmemeliyiz. Yine de önce aracımızın ne kadar iyi olacağını görmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images