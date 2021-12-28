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Formula 1 Haberler

Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"

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, Şef Editör

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, Max Verstappen'in yaklaşımının, şampiyon olmasının ardından değişeceğini düşünüyor.

Prost: "Şampiyonluk, Verstappen'i ve tarzını değiştirecek"

Max Verstappen, 2015'te spora girişinden bu yana, performansını sürekli olarak artırdı ve bu yıl, kariyerinde ilk kez şampiyonluk mücadelesi verirken,, sonunda şampiyon olmayı başardı.

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, Max Verstappen'in bu şampiyonluğun ardından tarzını ve yaklaşımını değiştireceği görüşünde.

Prost, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Max, mükemmel bir sezon çıkardı. Onun F1'e başladığı zamanları hatırlıyorum da, sık sık 'Çok hızlı, gerekli her şeye sahip ama biraz fazla zorluyor ve bu yüzden hatalar yapıyor' diyorduk."

"Fakat çok genç olduğunuzda böyle olması normaldir."

"Oysa şimdi giderek daha iyiye gidiyor ve bu yıl çok fazla hata yapmadı. Belki Cidde'deki sıralama turlarında yapmış olabilir ama orada çok zorluyordu! (gülüyor) Yani böyle şeyler olabilir."

"Eğer cebinizde bir dünya şampiyonluğu varsa, artık farklı şekilde düşünür ve farklı şekilde sürersiniz."

"Bir kez kazanırsanız, baskı kesinlikle azalır. Max şimdi ne zaman zorlayacağını ve ne zaman daha az risk alacağını daha iyi biliyor olacak. Yani sonunda daha da iyi bir yarış pilotu olacak."

Prost, 2021'in tarihteki en iyi F1 sezonu olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence tablonun tamamına bakarsanız, evet öyle. Yani gösteriyi, sporu, insani tarafı, F1'in popülaritesini ve gençlerin Formula 1'i izlemeye başlamasına bakarsak, kesinlikle şimdiye kadarki en iyi sezondu."

Ancak Prost, Verstappen kadar Lewis Hamilton'ın da şampiyonluğu hak ettiği görüşünde.

"Bana göre her ikisi de dünya şampiyonu olmayı hak etti ve her ikisi de bu yıl bize inanılmaz bir gösteri sundu. Günün sonunda bu Formula 1 ve Max için iyi, onun adına çok mutluyum. Lewis içinse üzücüydü."

"Bu yıl Max veya Lewis arasında seçim yapamazsınız, bana göre eşitler. Her şey hakkında yorum yapabilirsiniz, örneğin Silverstone hakkında konuşabiliriz ama günün sonunda ikisi de dünya şampiyonluğunu hak etti."

"Sonunda, Abu Dhabi'deki tartışmaların olması üzücüydü. O olay olmasaydı Lewis  dünya şampiyonu olacaktı fakat ikisi de bu şampiyonluğu hak etti."

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