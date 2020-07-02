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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

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Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 16:37

2020'nin sonunda Ferrari ile yollarını ayıracak olan Alman pilot Sebastian Vettel, İtalyan takım ile geçireceği son sezonda sonuna kadar zorlayacağını söyledi.

Alman pilot, 2014'te Red Bull'dan ayrıldıktan sonra İtalyan takım ile anlaşmıştı ve 2015'te güçlü bir ilk sezon geçirmişti. 2017 ve 2018'de şampiyonluk için önemli bir aday olsa da Vettel, gerek takımın gerek kendinin yaptığı hatalar sebebiyle, İtalyan takıma geldiği andan itibaren kurduğu şampiyonluk hayalinin uzağında kaldı ve 2020 itibariyle iki taraf birden yollarını ayırdı.

2020 sezonunun ilk basın toplantısında Vettel, sezon hakkında şunları söyledi: "Bence Barcelona testleri sonrasında, olmak istediğimiz yerde olmadığımız gayet belliydi. Tabii ki de Avustralya'ya gidip bu düşüncelerimizin doğru olup olmadığını görmek konusunda çok heyecanlıydık."

"Son birkaç ay herkes için, hazırlanmak konusunda elde olan vakit gibi şeylerde, dikkat dağıtıcı oldu. Bence fabrikada bulunan herkes tam gücüyle, ihtiyacımız olan kaynakları piste olabildiğince hızlı şekilde götürmek için çalıştı."

"An itibariyle Macaristan için güncelleme getireceğiz gibi gözüküyor, buraya bir güncelleme getirmeyeceğiz. Daha önceden de dediğim gibi, nerede olduğumuzu görmek çok ilginç olacak, bunun cevabını alıp buna göre hareket etmemiz gerekecek."

"An itibariyle takvimde sekiz yarışa sahibiz. Bu sekiz yarışı yapıp yapmayacağımız, daha çok yarışa sahip olup olmayacağımız gibi şeylerin tamamı belirsiz."

"Bana göre durum ne olursa olsun elimizden geleni yapmalıyız ve tüm güncellemeleri, olabildiğince hızlı bir şekilde araca getirmeliyiz. Her zaman bu şekilde hareket ettik. Güncellemeleri buraya getiremedik, ama Macaristan yarışına iki hafta kaldı. Fabrika tekrar açıldığından beri sıkı bir programa sahibiz."

Vettel, 2020 sonunda takımdan ayrılacak olması üzerine sorulan sorulara da cevap verdi. Alman pilot, alınan karara rağmen bakış açısını değiştirmeyeceğini ve takım arkadaşı Charles Leclerc ile mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. 

Alman pilot sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben her zaman bulunduğum takımlara entegre olmaya çalıştığıma inanıyorum. Aynı şey Ferrari için de geçerli. Her ne kadar pist üstünde başarı istiyor ve kendi başarınıza odaklanıyor olsanız da, günün sonunda takım adına da yarışıyorsunuz."

"Önümüzdeki sezonun nasıl olacağını bilmiyoruz, aracın rakiplere karşı ne kadar rekabetçi olduğu hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ancak iki takım arkadaşı olarak, içinde bulunduğumuz durumda takımın çıkarı öne çıkar ve gayet mantıklı bir durum ortada olursa, bence iki sürücünün de birbirine yardım etmesini bekleyebilirsiniz."

"Bunun kontratımın bitecek olması ve takımdan ayrılacak olmam ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ancak, önceden de dediğim gibi, yarışırken aynı zamanda kendiniz için de yarışıyorsunuz. Charles'ın hayatını, onun geçmesine izin vererek kolaylaştırmaya çalışmayacağım. Geçtiğimiz sene birbirimizle rekabet ediyorduk ve bu sene de buna devam edeceğiz."

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Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Efe Kahya

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