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Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP padokuna dair ilk izlenimler

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Avusturya GP padokuna dair ilk izlenimler
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
2 Tem 2020 14:34

Formula 1 tarihinde birkaç kez yarışların olağandışı koşullar altında gerçekleştiği görülmüştür ve pist dışındaki olaylar, pist üzerindeki olaylar kadar dikkat çekmiştir.

11 Eylül saldırısından sadece birkaç gün sonra 2001 İtalya Grand Prix'i gerçekleştirilmişti.

2010'da ise İzlanda'da patlayan volkan, sezonu etkilemişti.

2011 Bahreyn Grand Prix'si ise, Arap Baharı etkisi altında kalan Bahreyn'deki protestolar sebebiyle iptal edilmişti.

Bu sene ise Melbourne bu listeye dahil oldu. Koronavirüs tehditi altında yapılması planlanan yarış, daha sonrasında iptal edilmek zorunda kaldı.

2020 Avusturya Grand Prix'i ise, F1 tarihinin en garip sezon açılışına ev sahipliği yapacak olmasıyla beraber büyük ihtimalle kendine listede bir yer edinecek.

Koronavirüs pandemisinin hâlâ bitmemiş olmasıyla beraber, F1'in ilk kez kapalı kapılar ardında yapılacak olan yarış hafta sonu bu Perşembe itibariyle başladı. Sürücüler, takım çalışanları, hakemler ve seçilmiş medya mensupları, yeni normale alışmak üzere piste ulaştılar.

Hafta sonu öncesinde, kimsenin salgını piste getirmediğinden emin olunması için konuyla ilgili katı kurallar getirildi.

Yarışa katılan herkesin koronavirüs testinden geçmesi gerekti - sosyal medyada dolaşan pek çok videoda, bu deneyimin pek de zevkli olmadığı görülebiliyor.

 

Yarış alanına seyahat ise biraz garip bir his oluşturdu. Havalimanları ve uçaklarda sosyal mesafe kuralını uygulamak ve maske takmak için çok çaba sarf ediliyor - ancak eninde sonunda, diğer insanlardan uzakta olmak için uçağa önce binmek isteyen yolcuları kontrol etmek pek mümkün olmuyor.

Perşembe günü Red Bull Ring'e ulaştığımızda ise yeni F1 sezonunun başlamış olmasından ziyade özel bir test gününe gelmiş gibiydik.

Organizasyonun neredeyse karantina altında olduğu göz önüne alındığında, piste geldiğinizde araç stickerlarını kontrol edecek güvenlik görevlisi sayısı fazla değildi. Ancak taraftarların pistten uzak durması yönünde yapılan çağrılar işe yaramış gibi gözüküyor. Girişte sadece bir tane taraftar bulunmakta, o da piste giriş yapan herkese el sallıyor.

Otoparktan çıkıp ana girişe doğru ilerlediğimizde ise ateş ölçümünü ve zorunlu bir el yıkama arasını zorunlu tuttular, daha sonrasında ise medya alanına çıkıp ekstra kimlik kontrolümüz yapıldı. 

Yukarı çıkmaya başladığımızda fark ettiğimiz ilk şey iki metrelik sosyal mesafe kuralını hatırlatan yazılar ve virüsü uzak tutmak için belirli alanlara konuşan el dezenfektanlarıydı. Maske takmak ise zorunlu. 

Sezonun ilk Perşembe gününde medya alanının uğultulu olması beklenirken durum pek de öyle değildi. İnanılmaz bir sessizlik ortama hakimdi.

Gazetecilerin ve çalışanların yol değiştirmesini engellemek için tek yönlü bir sistem bile kurulmuştu, ancak yanlış bir noktadan yola giriş yaparsanız evlerin etrafından geçerek uzun bir yürüyüş yapmanız gerekecek.

Basın toplantılarında da farklı bir hava olacaktır. Basın mensuplarının çatışmaları ve canlı sorulan sorular kaldırıldı. Onun yerine her şeyin uzaktan yapılarak, sürücülerin takımlarına göre tamamen kapatılmış bir alanda, sadece bir kameraman ve gerekli plan çalışan grubuyla beraber kamera önünde oturması planlanıyor.

Basın mensuplarının sorularını önceden bildirmeleri gerekecek ve bu sorular basın toplantısı moderatörü tarafından sorulacak. Takımların dahil edildiği sosyal baloncuklarda, gazeteciler ve sürücüleri aynı odaya koymayarak sıfır risk oluşması sağlanıyor.

Şu anlık gazeteciler, padok ve pit yoluna da giriş yapamıyor, bu yüzden takım çalışanları ile son çıkan dedikodular hakkında gizli sohbetler yapılamayacak. Bunun yeri ise WhatsApp olacak...

Tüm bu durumların, pist üzerinde büyük bir çekişme olduğunda nasıl ilerleyeceğini görmek inanılmaz olacak!

Aynı zamanda herkes için daha az sosyalleşme olacak. Takım çalışanları, rakip takımlar ile bir araya gelemeyecek, hatta medya bile yemek sırasında sohbet edemeyecek.

Medya mensupları için kurulan kantinin masalarında oturabilecek insan sayısında çok sert bir limit bulunmakta: Sadece bir kişi!

Medya alanı

Medya alanı

Fotoğraf: Jon Noble

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Editör Jonathan Noble

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