Grosjean, Haas'ın güncelleme eksikliğinden şikayetçi

Haas takım patronu Günther Steiner, 2020 sezonununun belirsizliği göz önüne alındığında sezonu güncellemelerle geçirmek istemediğini söyledi ve böylece Haas sezona Avustralya'ya getirdiği arabayı getiriyor olacak.

Motorsport.com'un Grosjean'a, durum ile ilgili endişesinin olup olmadığını sorması üzerine Fransız pilot, düzenli bir paketin kendi avantajlarının olduğunu kabul etti.

Grosjean açıklamalarında şunları söyledi: "Elimizde olanlar üzerine odaklanıp, yaptığımız her şeyi optimize etmemiz gerekiyor. Tabii ki de Kevin'a göre biraz daha endişeli olabilirim, ve hepimiz biliyoruz ki F1 tamamen gelişim ve yeni parça getirmekle alakalı."

"Ancak geçen sene çıktığım son yarışı, sezona başladığım paketle bitirdim. Bazen, yapılan bir güncelleme istediğiniz gibi çalışmaz."

"Evet, yeni parçalara sahip olmak güzel bir şey, performansı artırıyorsunuz, ancak her zaman işe yaramıyor ve sizin dikkatinizi yanlış yöne çekiyor."

"Yarışmaya başladığımız için çok mutluyum, bence takım, ortaya çıkan krizi atlattı. Yarışa çıkalım, aracı alıp ne kadar hızlı yapabileceğimize bakalım ve güncelleme getirmeye ihtiyacımızın olup olmadığını görelim."

Grosjean, aracın Avustralya'dan beri değişmemiş olmasının iyi bir çıkış noktası olduğunu söyledi: "Bence kış testlerinden gelen iyi bir temel bilgiye sahibiz."

"Tabii ki de şartlar gayet farklı olacak. Farklı bir pist, farklı bir düzen, farklı sıcaklıklar, ancak çocuklar kış testlerinde öğrendiğimiz her şeyi optimize ediyorlardı ve bu gayet iyi, böylece yeni parçaları çalıştırmak zorunda kalmayacağız."

"Birkaç yarış boyunca işlerin nasıl gittiğine bakacağız, araçta neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ancak şimdilik gayet iyi bir noktadayız ve umuyorum ki araç iyi bir şekilde çalışır ve biz de eğlenebiliriz."

Grosjean'ın takım arkadaşı Kevin Magnussen ise güncelleme eksikliği konusunda daha rahat olduğunu ve durumu kabullendiğini söyledi.

"O kadar da endişelendiğim bir şey değil. Tabii ki de hepimiz tüm güncellemelerin araçta olmasını tercih ederdik, ancak daha nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bence testlerden sonra tüm takım olarak gayet pozitifiz."

"Araçta iyi bir hissiyata sahiptik, bu yüzden endişelenmemiz için bir sebep yok. Hepimiz pozitifiz ve gridde nerede bulunduğumuz konusunda endişeliyiz. Tüm güncellemeler konusunda ise, olanlar oldu demekten başka yapabileceğimiz bir şey yok."

"Şu anda elimizde bulunan araçtan en iyi performansı yakalamamız lazım, bununla beraber dikkatli olmamız gerek ve aracı sonuna kadar kullanmamız gerek."

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