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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Brawn’ın mevcut araçlar hakkındaki eleştirilerine karşı çıktı

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Vettel, Brawn’ın mevcut araçlar hakkındaki eleştirilerine karşı çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Kas 2019 14:50

Sebastian Vettel, Formula 1 sportif patronu Ross Brawn’ın 2017’de daha hızlı ve daha fazla yere basma gücü bulunan araçlara geçiş konusundaki eleştirilerine karşı çıktı.

Brawn, 2021 aero kurallarını, araç takibini ve geçişleri kolaylaştırmayı açıklarken 2017’de yapılan değişiklikleri sorguladı.

Değişiklik, daha hızlı ve daha harika araçlara sahip olmak isteyen GPDA (Grand Prix Sürücüleri Derneği) tarafından da desteklenmişti.

Ancak diğer araçları takip etme ve geçişler konusundaki olası sonuçlara odaklanılmamıştı.

Brawn, “2016’dan 2017’ye geçerken büyük bir yere basma gücü artışı oldu ve bu, anlamadığım sebeplerle yapıldığı için yeniden düşünmeye değer bir şey.”

“Yere basma gücündeki artış, ‘Hadi araçları daha hızlı yapalım, hadi F1’i daha iyi yapalım’ anlayışıyla yapıldı. Ancak bu, işleri daha kötü hale getirdi. Çünkü araçlar birbirlerini takip edemiyorlar.”

“Bu, düşünülmeden gerçekleştirilmiş bir program örneği. Araçlar şu anda çok hızlı, ancak yarışılabilir değiller.” demişti.

Mevcut GPDA direktörü Vettel’e, bu değişikliklerin bir hata olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Alman sürücü, “Hiç de değil. Bence araçlar 2017’den bu yana daha harikalar. Şimdi araçların neler yapabileceğini biliyoruz, bundan önce oldukça yavaşlardı.”

“Açık şekilde çok az sürüklenme vardı ve düzlüklerde bu harikaydı, ancak bizim için heyecanlı olan şey bu değil.”

“Ve bu, daha önceki bazı yıllardan daha yavaş hissettirmişti. Bu yüzden bunun yanlış yön olduğunu düşünmüyorum.”

“Bana göre yanlış olan şey, araçların çok ağır olmasıydı, ki bu da bazı güvenlik önlemleriyle ilgili. Ancak herkesin bunu ve güç ünitelerini kabul ettiğini düşünüyorum.”

“Eğer şimdi ile 10, 20 yıl öncesini karşılaştırırsanız, bence en büyük fark ağırlık.” ifadelerini kullandı.

Renault sürücüsü Nico Hulkenberg, diğer araçları takip etmenin her zaman zor olduğunu ancak 2017 kuralları ile beraber bunun daha da zorlaştığını söyledi.

Hulkenberg, “Dürüst olmak gerekirse, benim için 10 yıldır F1’de diğer bir aracı takip etmek hiçbir zaman hoş olmadı. Her sene farklı büyüklükte zorluklar vardı.”

“Ancak 2017 nesil araçlarının, araç takibini zorlaştırdığı doğru. 2018 ve 2019’da da daha fazla yere basma gücü elde edilmesiyle beraber bu daha da zorlaştı.”

“Bu bir hata mı? Bilmiyorum. Bu kadar ileri gitmem.” dedi.

Hulkenberg’in takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise 2017’de getirilen daha geniş araçların geçiş problemini arttırdığını söyledi.

Ricciardo, “Araçlar seksi, büyük, geniş ve harika gözüküyor. 2016’ya göre daha iyi görünüyorlar. Ancak benim endişem, araçların genişliği. Pistler genişlemiyor, ancak araçlar genişliyor, yani geçiş için daha az boşluk var.”

“F1’de başka bir aracı takip ederken en küçük bir temiz havayı bile arıyorsunuz. Eğer öndeki sürücü apeksteki bordürdeyse, daha fazla bordür kullanmaya ve ön kanadınıza daha fazla temiz hava aldırmaya çalışıyorsunuz. Daha geniş araçlarla birlikte, temiz hava bulmak daha zor.”

“Belki de bu değişiklik, en iyi değişiklik değildi. Hepimiz öğrenmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Editör Adam Cooper

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