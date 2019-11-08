Abiteboul: "Fransa GP'den sonra Renault'nun 'değişiklikler yapması' gerekiyordu"

Enstone merkezli ekip geçen hafta büyük bir kadro değişikliğine gitti ve iki yeni kilit isimle sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu isimler de Dirk de Beer ve Pat Fry’dı.

Bu değişikliklerin teyidi daha yeni geldi ancak Abiteboul, Paul Ricard’daki performansın ardından ileriye doğru gidebilmek için bu değişikliklere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Abiteboul Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Sezonun başlangıcına doğru beklentilerden bahsettim, sonuçlardan değil, çünkü asla podyum veya çılgın şeyler yapacağımızı söylemedim, ama benim için özellikle Fransız Grand Prix'sinde olan şeyler bir dönüm noktasıydı.”

“Birkaç güncelleme yapmamız gerekiyordu, ama istediğimiz gibi olmadı ve benim için bir dönüm noktasıydı. Sonra durumu analiz etmemiz ve adapte olmamız gerekiyordu.”

“Bu nedenle Fransa GP ile bugün arasında kötü bir durum vardı, çünkü karar verdiğiniz anla uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz zaman arasında vakit oluyor.”

“Ayrıca, bazı kişilerin sözleşme durumunu da unutmamak gerekiyor. İki veya üç yıllık sözleşmeleri oluyor, bu yüzden onları almanız gerekiyorsa beklemeniz veya başka bir yere bakmanız gerekiyor. Bu, karşılaştığımız zorluklardan biriydi. Seriye dönüşümüzde karşılaşmamız gereken zorluklardan birisi bu.”

"Sonuç olarak bunu yaptık. Bunu duyurduk ve ekstra momentum sağlamak önemliydi, çünkü yazdan önce sezonun uzun ve sert geçeceğini görebiliyordum."

“Aero departmanında yaptığımız yeniden yapılanma yeni açıklanmış olabilir, ancak haftalardır üzerinde çalıştığımız bir şey. Yani Japonya'daki hayal kırıklığı gibi şeylerden sonra yaptığımız bir şey değil.”

“F1’de perde arkasında olanlarla insanların görebildikleri şeyler arasında bir fark vardır. Ama yine de yaptığınız şeyden değil, insanların gördüklerinden de siz sorumlusunuz ve sanırım bu dünyada karşılaşmamız gereken zorluklardan birisi bu.”

“Algılaması zor, ama bence istikrarlı kalmamız, hareketlerimize, aldığımız kararlara ve yapmamız gereken eylemlere odaklanmamız gerekiyor.“

"Bunlar sayesinde hepimiz gelişiyoruz. Gelişiyorum, Marcin [Budkowski] rolünde gelişiyor ve Remi [Taffin] rolünde gelişiyor. Hepimiz birlikte gelişiyoruz ve bunu görmek çok güzel."

Abiteboul, dördüncülük hedefini gerçekleştiremeseler bile diğer hedeflere ulaştıklarını söyledi.

“Çok sayıda hedef vardı. Biri farkı kapatmaktı, biri dördüncülüğü pekiştirmekti. Dördüncülüğe ulaşacakmışız gibi görünmüyor, ancak en iyi takımlarla olan farka bakarsanız, bunu başarıyoruz.”

"Geçen yıl Austin’deki pole derecesinden iki saniyeden fazla yavaştık, şimdi 1,4 saniye yavaşız. Bu yüzden fark azalıyor.”

“Bunlardan bazıları kurallardan kaynaklanıyor olabilir, ancak bazıları da ilerleme sayesinde oluyor. Dolayısıyla tünelin sonunda biraz ışık var.”

“F1 hepimizi bir grup ve bireysel olarak test etmeye itiyor, ancak durumu geri çevireceğiz, bundan eminim. Ve bu olduğunda bizim için daha tatlı olacak.”