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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2020’nin F1’deki “en masraflı sene” olmasını bekliyor

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Red Bull, 2020’nin F1’deki “en masraflı sene” olmasını bekliyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Kas 2019 11:55

Red Bull, 2021’deki yeni kurallarla birlikte ihtiyaç duyulacak olan büyük gelişimler nedeniyle maliyetlerin artmasını ve 2020’nin F1’deki en masraflı sene olmasını bekliyor.

F1’in bütçe sınırı şu anda geçerli değil, ancak büyük bütçeli takımlar yarışların yeni döneminde önlerdeki yerlerini korumak için gelecek sene daha fazla yatırım yapmaları gerektiğinin farkındalar.

F1’in patronları, rüzgar tüneli ve CFD kısıtlamalarının 2020’deki harcamaları sınırlayacağına inandıklarını söylerlerken, Red Bull takım patronu Christian Horner daha fazla yatırım yapmaya değecek kadar özgürlük alanı olduğunu düşünüyor.

Horner, “Diğer alanlarda araştırma ve geliştirme için harcayabileceğiniz sınırsız ve kontrolü olmayan miktarda paranız var. Daha önce söylediklerimin arkasındayım.”

“Bütçe sınırını önce, kuralları ise ondan sonra yayınlasak daha iyi olurdu; çünkü bütçe sınırı harcamaları sınırlardı.”

“Gelecek sene, F1’deki en masraflı senemiz olacak gibi görünüyor.”

“Şimdi 2021 kuralları netleşti, bu kuralları araştırmaya başlayan gelişmiş bir ekibimiz var.”

“Bu inanılmaz masraflı bir sene oluşturuyor, çünkü iki farklı kural tipi için gelişim yapıyoruz ve bu, bütçe sınırından önce geliyor. Yani 2020, hem pistte hem de pist dışında kesinlikle masraflı ve yoğun bir yıl olacak.” şeklinde konuştu.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul ise, kendileri gibi bir durumda olan takımların 2020 çalışmalarını erken bitirmek zorunda kalabileceklerini, çünkü sonraki yılın çok önemli olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Tüm takımların aynı durumla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz, ancak bazı takımlar var ve belli bir isim vermeyeceğim, bu takımlar oldukları yerden memnunlar ve 2021 için bizim sahip olduğumuz hırsa sahip değiller.”

“Bu, onların gündemindeki bir nokta değil, ancak bizim için öyle.”

“Bugün doğrudan rekabet ettiğimiz bazı takımlardan çok daha fazla yatırım yapmamız gerekecek, bu yüzden bir mücadele olacak.”

“2020 için yapacaklarımız konusunda mantıklı olmalıyız, ancak Racing Point 2021’e gerçekten ilgi duyuyor, ancak 2021 onlar için büyük bir fark yaratacak mı emin değilim.”

“Ve hırs ve hedefler yüzünden stratejimiz burada farklılık gösteriyor. Bu, çok kısa vadeli bir gelecekte pistte bir etki yaratabilir ve bu, kabul etmemiz ve yüzleşmemiz gereken bir mücadele.” ifadelerini kullandı.

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Editör Jonathan Noble

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