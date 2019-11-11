Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, 2019’un başlarında “doğruları görmemeye çalışmış”

paylaşım
yorumlar
Vettel, 2019’un başlarında “doğruları görmemeye çalışmış”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Kas 2019 13:35

Sebastian Vettel, 2019 sezonunun başlarında Ferrari’nin Mercedes’in çok gerisinde kalmasıyla beraber “doğruları görmemeye çalıştığını” söyledi.

Sezon öncesi testlerde hızlı bir görüntü sergileyen Vettel ve Ferrari, sezonun ilk yarışı Avustralya’da Mercedes’in çok gerisinde kalmış ve Alman takım art arda 5 kez duble yapıp ilk 8 yarışı kazanmıştı.

Ferrari, yaz arasına kadar yarış kazanmayı başaramamışı. Ancak yaz arasının hemen ardından takımın sıralama turu performansı büyük ve tartışmalı şekilde artarken, Charles Leclerc ve Vettel art arda 3 yarış kazanmıştı. Ancak bu yarışlardan sonra Mercedes tekrar galibiyet aldığı günlere geri döndü.

Vettel, Ferrari’nin testlerdeki “inanılmaz” ilk haftasından sonra “oldukça sakin” kaldığını, ancak daha sonra şaşırtıcı şekilde inişli çıkışlı geçen sezonda yeterince hızlı olmadıklarını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Vettel, “Bu noktada pes etmiyorsunuz, ancak istediğiniz pozisyonda olmadığınızı fark ediyorsunuz.”

“Ve ilk olarak kendinizle savaşıyorsunuz, çünkü diğerleriyle veya Mercedes’le savaşmaktan çok uzaksınız, ki onlar gittikçe daha da güçlendiler.”

“Önce kendi performansımızı bulmaya çalışıyorduk ve bunu bulduğumuzda geride olduğumuzu fark ettik.”

“Daha sonra Avrupa’daki yarışların, durumu bir gecede tersine çeviremeyeceğimiz gerçeğiyle beraber çok zor olacağı açıktı.”

“Ancak Ferrari çok kısa süre içinde oldukça gerçekçi hale geldi.”

“Ancak durumun tersini kanıtlamaya çalışırken tekrar ve tekrar başarısız oluyorsunuz. Bu bir çeşit, gerçeği görmek ancak görmemeye çalışma durumu.”

“Bu, güzel bir his değil. Ancak sonunda bunu yapmalısınız. Bu durumu kabul edip ‘Tamam, durum böyle.’ demeden önce dört, beş yarış boyunca bu şekilde düşünmek istememeniz gerçeği, size yardımcı oluyor!”

“Eğer bir anda ‘Tamam, gerçek bu’ diyip bunu fark ederseniz, bu oldukça sert olur.”

“Sürekli zorluyorsunuz, zorluyorsunuz ve bir noktada fark ediyorsunuz. Bu biraz daha az sert, ancak yine de berbat.”

“Testlerdeki hissi kaybettik ve uzun süre boyunca bunu yeniden bulmakta zorlandık. Neyin eksik olduğu oldukça açıktı, ancak bunu nasıl düzelteceğimiz çok açık değildi.”

“Daha sonra bunu nasıl düzelteceğimiz netleşince, bunu düzeltmek zaman alıyor, çünkü sadece ‘düzelt’ butonuna tıklayamıyorsunuz. Bu, güvenle ilgili bir mesele. Bunun neye yol açacağını tahmin etmek ve ne olacağını bilmekle ilgili.”

“Tahmin edebiliyorsunuz. Daha sonra kendinizden ve aracınızdan daha fazlasını çıkarabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Wolff, 2013'ten beri ilk defa F1 yarışına katılmayacak!

Önceki haber

Wolff, 2013'ten beri ilk defa F1 yarışına katılmayacak!

Sonraki haber

Binotto: "En iyi takımlar 2021'de avantajlı olacak"

Binotto: "En iyi takımlar 2021'de avantajlı olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

1s
2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

2s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.