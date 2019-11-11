Vettel, 2019’un başlarında “doğruları görmemeye çalışmış”

Sezon öncesi testlerde hızlı bir görüntü sergileyen Vettel ve Ferrari, sezonun ilk yarışı Avustralya’da Mercedes’in çok gerisinde kalmış ve Alman takım art arda 5 kez duble yapıp ilk 8 yarışı kazanmıştı.

Ferrari, yaz arasına kadar yarış kazanmayı başaramamışı. Ancak yaz arasının hemen ardından takımın sıralama turu performansı büyük ve tartışmalı şekilde artarken, Charles Leclerc ve Vettel art arda 3 yarış kazanmıştı. Ancak bu yarışlardan sonra Mercedes tekrar galibiyet aldığı günlere geri döndü.

Vettel, Ferrari’nin testlerdeki “inanılmaz” ilk haftasından sonra “oldukça sakin” kaldığını, ancak daha sonra şaşırtıcı şekilde inişli çıkışlı geçen sezonda yeterince hızlı olmadıklarını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Vettel, “Bu noktada pes etmiyorsunuz, ancak istediğiniz pozisyonda olmadığınızı fark ediyorsunuz.”

“Ve ilk olarak kendinizle savaşıyorsunuz, çünkü diğerleriyle veya Mercedes’le savaşmaktan çok uzaksınız, ki onlar gittikçe daha da güçlendiler.”

“Önce kendi performansımızı bulmaya çalışıyorduk ve bunu bulduğumuzda geride olduğumuzu fark ettik.”

“Daha sonra Avrupa’daki yarışların, durumu bir gecede tersine çeviremeyeceğimiz gerçeğiyle beraber çok zor olacağı açıktı.”

“Ancak Ferrari çok kısa süre içinde oldukça gerçekçi hale geldi.”

“Ancak durumun tersini kanıtlamaya çalışırken tekrar ve tekrar başarısız oluyorsunuz. Bu bir çeşit, gerçeği görmek ancak görmemeye çalışma durumu.”

“Bu, güzel bir his değil. Ancak sonunda bunu yapmalısınız. Bu durumu kabul edip ‘Tamam, durum böyle.’ demeden önce dört, beş yarış boyunca bu şekilde düşünmek istememeniz gerçeği, size yardımcı oluyor!”

“Eğer bir anda ‘Tamam, gerçek bu’ diyip bunu fark ederseniz, bu oldukça sert olur.”

“Sürekli zorluyorsunuz, zorluyorsunuz ve bir noktada fark ediyorsunuz. Bu biraz daha az sert, ancak yine de berbat.”

“Testlerdeki hissi kaybettik ve uzun süre boyunca bunu yeniden bulmakta zorlandık. Neyin eksik olduğu oldukça açıktı, ancak bunu nasıl düzelteceğimiz çok açık değildi.”

“Daha sonra bunu nasıl düzelteceğimiz netleşince, bunu düzeltmek zaman alıyor, çünkü sadece ‘düzelt’ butonuna tıklayamıyorsunuz. Bu, güvenle ilgili bir mesele. Bunun neye yol açacağını tahmin etmek ve ne olacağını bilmekle ilgili.”

“Tahmin edebiliyorsunuz. Daha sonra kendinizden ve aracınızdan daha fazlasını çıkarabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.