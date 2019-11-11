Haas, yarışlarda “11 defans oyuncusu olup forveti olmayan” bir takım gibi

Tüm sezon boyunca lastiklerini doğru çalışma aralığında tutmakta sorun yaşayan Haas sürücüleri, yarışlarda sürekli gerilere düşmekten kurtulamadılar. Takım, bu soruna kısa vadede bir çözüm bulamadı.

Steiner, bunu kabul etmenin zor olduğunu ancak 2020’de sorunlar çözülürse hızlı bir şekilde yükselebileceklerini söyledi.

Steiner, “Bu, şu anda zor. Bu biraz da bir futbol takımında 11 defans oyuncusuna sahip olup hiç forvetinizin olmamasına ve herkesin size atak yapmasına benziyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz.”

“Bu bir hasar azaltma çalışması ve eğer herkes iyi bir iş yapıp çalışmazsa, hiçbir şey yapamazsınız. Yaptığınız tüm strateji yanlış, çünkü yine geriye düşüyoruz.”

“Eğer her şey mükemmel olsa bile yine de aynı şey oluyor, geriye düşüyoruz. Bu konuda hiçbir şey yapamayız.”

“Umarım gelecek sene yeni bir kitap açabiliriz. Yeni bir sayfa değil, yeni bir kitap! Benim için 2019 sezonu yok gibiydi ve bu sene olanları unutabiliriz. Oldukça zorluydu.”

“Bundan kurtulmak için sabırsızlanıyorum. Zorluğun üstesinden gelmek, sizi yolunuza devam ettiren şeydir.”

“Beklentim, durum hakkında çok üzülmemek. Belki de geri döndüğünüzde, iyi günleri daha fazla takdir etmemi sağlayabilir. İyi günleri takdir etmek için kötü günlerden geçmelisiniz.” şeklinde konuştu.

Haas sürücüsü Kevin Magnussen ise, “Bu sene kötü bir sezon geçirdik, ki bu harika değil. Ancak geçen sene takımlar şampiyonasında beşinci olmuştuk.”

“Takımın bunu sadece üçüncü senesinde yapması oldukça etkileyici. Toro Rosso bunu hiç yapamadı, hiçbir zaman beşinci olamadılar. Yani şimdiden Toro Rosso’nun yaptıklarından daha iyisini yaptık, bu bence çok etkileyici.”

“İnsanlar bazı şeyleri çok çabuk unutuyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz, ancak bazen durup geriye bakmak ve iyi işler yaptığımızı görmek iyi oluyor. Ve bunu tekrar yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.