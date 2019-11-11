Vettel: "F1'in çevre gibi sorunları görmezden gelmesi 'aptalca' olur"

Salı günü F1, yeni çevreci olma projesini tanıtacak ve mevcut hibrit motorların göz ardı edilen verimliliğine dikkat çekilerek 2021'den itibaren geçilecek sentetik yakıtlar vurgulanacak.

Ferrari pilotu Vettel, F1'in insanlar üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ve bu durumdan faydalanmaları gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Formula 1, dünya çapında faaliyet gösteren küresel bir spor ve platform. Bugün elimizde olan tüm bilgilerle, dünyada olup bitenleri görmezden gelemeyiz. Bu sadece aptalca olur. "

"Pek çok insan F1'i takip ediyor, F1'den ilham alıyor ve F1'in gelecekte şu anda yaptığımızdan daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyorum."

"Siyah beyaz bakarsanız, çevre için yaptığımızın kötü olduğunu söyleyebilirsiniz çünkü araçlarla tur atıyor ve benzin yakıyoruz. Ancak Formula 1, gelecekte mobiliteyi ve nakliyeyi daha verimli hale getirmeye yardımcı olabilecek yeni motorlar ve teknolojiler geliştirme fırsatına sahip."

Vettel, sentetik yakıtların ileriye dönük bir çözüm olabileceğini de düşünüyor.

"Şu anda oldukça verimli bir motor kullanıyoruz. Soru, bu verimliliğin kamuya açık yollara ne ölçüde yansıtılacağı. Ancak, Formula 1'in liderlik etme sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum."

“Önderlerden olmalıyız ve sadece performans açısından, araçlar açısından, rekabet açısından, yarış ve eğlence açısından en yüksek standartlara sahip olmakla kalmamalı, aynı zamanda geleceği düşünmek ve gezegenimizin geleceği hakkında düşünmek söz konusu olduğunda da ön planda olmalıyız. Gezegenimizin geleceği, sporun geleceği ve tüm bunlar... Hepsi birbirleriyle bağlantılı."

"Size birkaç örnek vermek gerekirse: neden yarın sentetik yakıtlara geçmiyoruz? Bu mümkün. Motorlarımız üzerinde çalışabiliyorsa neden olmasın? Etrafımızda yeterince akıllı mühendis var. Kesinlikle kolay olmayacak, ancak 50 beygir gücü bulmak da kolay değil ve insanlar bunu bulabilmek adına çok fazla yatırım yapıyor."

Vettel, Formula 1'in diğer alanlarda da çok şey yapabileceğini düşünüyor.

"Araçların dışında yarış pistinde mücadele eden, sürücüleri ve takımlara destek veren pek çok fan var. Bu büyük bir etkinlik ve çok sayıda insanın katıldığı büyük bir etkinlik olduğunda genellikle çok fazla atık oluyor."

"İnsanlar bira içmeyi seviyor, insanlar bir şeyler içmeyi, su içmeyi veya başa bir şey içmeyi seviyorlar. Genellikle bunların hepsi plastik kap ve şişelere konuluyor. Bence bunu durdurmalıyız. İnsanlara içecek vermek için alternatifler bulmalıyız. Plastik olmamalı. Plastik olmayan bir padok olmalı. Demek istediğim bir sürü fikir var ve bence çözümler bulabiliriz. Yine de bunu yaparken sonuncular değil, önderlerden olmalıyız. Benim fikrim bu."