Verstappen ve Red Bull'un 2022'de kırdığı F1 rekorları

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Formula 1'in 73. sezonu geride kaldı ve bu sezon gerçekten güzeldi. Verstappen, art arda ikinci şampiyonluğunu alırken, Red Bull uzun bir aranın ardından yeniden takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Ancak rakamlar açısından ne kadar dominant oldular? Gelin 2023'e yönelmeden önce Verstappen ve Red Bull'un kırdıkları rekorlara bir göz atalım.

Max Verstappen

1. Bir sezonda en çok galibiyet - 15

Bu sezon kırılan en büyük rekor, yaklaşık 20 senedir kırılamayan en çok yarış kazanma rekoruydu. Michael Schumacher, 2004'te Ferrari ile 13 yarış kazanmış ve 7. şampiyonluğunu almıştı. Schumacher'den 9 sene sonra hemşerisi Sebastian Vettel, 2013'te Red Bull ile geçirdiği dominant sezonda 13 galibiyet alarak rekora ortak oldu.

9 sene sonra yine bir Red Bull pilotu olan Verstappen, Meksika'da bu rekoru geride bıraktı ve Abu Dhabi'deki zaferiyle 15'e çıkardı. Ferrri'nin sezon içerisinde yaşadığı farklı sorunlar ve Mercedes'in 2022 aracındaki sıkıntıları ve dalgalanma sorunları, Verstappen'in bu sayıya ulaşmasına yardımcı oldu.

2. Bir sezonda en çok puan - 454

Bu rekor da bir dönem Schumacher'e aitti. Schumacher 2004'te 18 yarışlık takvimde 148 puan kazanmışı ancak mevcut puan sistemi 2010'da hayata geçti ve bu rekorun kırılması uzun sürmedi. Vettel 2013'te 397 puanla rekor kırmıştı ancak sonrasında Hamilton iki defa (2018'de 21 yarışta 408 puan, 2019'da 21 yarışta 413 puan) bu rekoru iyileştirdi.

Bu rekor, bu sezon Verstappen tarafından kırıldı. Sezonun bitmesine iki yarış kala rekoru kıran Verstappen, son iki yarış hafta sonunda aldığı puanlarla toplam 454 puanla sezonu kapattı. 2023'te bu sezona göre 2 fazla yarış ve 3 adet daha Sprint hafta sonu olacak. Bu durumda gelecek sene neler olacağını kim bilebilir?

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

3. Şampiyonluk yolunda en büyük puan farkı kapatma - 46

Sezonun ilk 3 yarış hafta sonunun 2'sinde yarış dışı kalan Verstappen, Avustralya'nın ardından 46 puanla şampiyona lideri Charles Leclerc'in 46 puan gerisinde bulunuyordu. Ancak 3 yarış geçmeden Verstappen, Leclerc'in avantajını kapatmakla kalmadı, aynı zamanda İspanya GP'nin ardından yeniden liderliğe yükseldi. Verstappen o andan sonra bir daha liderliği vermedi ve Suzuka'da şampiyonluğu kazandı. Verstappen bu yolda en geriden gelerek şampiyon olmayı başardı.

Bu rekor daha önce, 2012'de Fernando Alonso'nun 44 puan gerisinden gelerek şampiyon olan Sebastian Vettel'e aitti.

4. 7 farklı grid pozisyonundan galibiyet

Verstappen için 15 galibiyet almak yeterli olmadı. O, bu kadar galibiyeti gridde 7 farklı pozisyondan kazandı. Bu sezon öncesinde Verstappen, ilk 4 sıra haricinde hiç yarış kazanamamıştı. Ancak Verstappen, içerisinde bir spinin de yer aldığı Macaristan GP'de 10. sıradan başlayarak kazandı.

Bir sonraki yarış Belçika'da Verstappen, güç ünitesi değişimi nedeniyle aldığı cezanın ardından 14. sıradan yarışa başlamıştı. Ancak bu da Verstappen'in kazanmasına engel olmadı. Verstappen böylece, Bruce McLaren'in ardından art arda iki yarış, ilk 10 dışından kazanmayı başaran ikinci isim oldu. Verstappen, iki yarış sonra İtalya GP'yi de 7. sıradan başlamasına rağmen kazandı.

Verstappen'den önce bu rekor, aynı sene içerisinde 5 farklı grid pozisyonundan yarışlar kazanan Alan Jones (1980), Alain Prost (1990) ve Kimi Raikkonen (2005)'e aitti.

5. Pole pozisyonu dışından en çok yarış zaferi - 9

Red Bull, Pazar günlerinin umanı olurken, Cumartesi günleri yenilmesi gereken takım Ferrari'ydi. Ferrari, bu sezon 22 yarışın 12'sinde pole pozisyonunu kazandı. Bu, Ferrari'nin sıralama sonuçları açısından en iyi sezonuydu.

Ancak bu, Verstappen'in pole pozisyonu dışından 9 yarış kazanmasına mani olmadı. Verstappen, Amerika GP hafta sonunda pole pozisyonu dışından Schumacher'in 7, Hamilton'ın 8 yarış zaferini geride bırakmayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates World Championship victory with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull

1. İlk 2 içerisinde art arda en çok sonuç - 19

Red Bull yıllar boyunca Sebastian Vettel - Mark Webber ikilisinin aldığı başarıları tekrarlayacak kadroyu oluşturmaya çalıştı. Takım sonunda 2021'de takımlar şampiyonluğuna 28 puan yaklaşınca ideal kadroyu oluşturduğunu gösterdi. Verstappen - Perez ikilisi, 2022'de 17 ve 11 kez podyuma çıktılar ve 8 sene sonra Red Bull'a takımlar şampiyonluğunu getirdiler.

Bu ikilinin istikrarı sayesinde Red Bull, Suudi Arabistan ile Meksika GP'leri arasında art arda 19 yarış ilk ikide yer aldı. Bu alanda daha önceki rekor; art arda 17 yarış olmak üzere 1993 - 1994 yıllarında Williams'ta, 2014 - 2015 yıllarında ise Mercedes'teydi.

Kaçan rekorlar

1. En büyük şampiyonluk farkı

Rekor - 155 puan (Sebastian Vettel, Fernando Alonso'ya karşı - 2013)

2022 - 146 puan (Max Verstappen, Charles Leclerc'e karşı)

2. Bir sezonda en çok kazanan takım

Rekor - 19 galibiyet/21 yarış (Mercedes - 2016)

2022 - 17 galibiyet/22 yarış (Red Bull)

3. Bir sezonda en çok puan toplayan takım

Rekor - 765 puan (Mercedes - 2016)

2022 - 759 puan (Red Bull)

Sundaram Ramaswami, F1 StatsGuru olarak da tanınan Formula 1 istatistikçisi ve sosyal medya içerik üreticisidir.