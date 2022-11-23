Ferrari: "Schumacher'e verebileceğimiz bir koltuk yok"

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2020 sezonunda F2 şampiyonluğuna ulaşan Schumacher, sonraki sezon Haas ile F1 kariyerine giriş yaptı ve ilk sezonunda çok yavaş bir araç sürmesine rağmen zaman zaman parlamayı başardı.

Ancak ikinci sezonunda nispeten hızlanan Haas ile istediği gibi bir sezon geçiremeyen Alman pilot, sadece iki yarıştan puanla ayrılabilmesinin ve yaptığı iki yüksek hasarlı kazanın ardından koltuğunu eski Renault pilotu Nico Hulkenberg'e çevirdi.

Schumacher için Mercedes yedek pilotluğu gibi bir seçenek mevcut.

Mick'in durumunu değerlendiren Mattia Binotto, Schumacher'in iyi bir pilot olduğuna inandığını, ancak kendisine sunacak bir koltukları olmadığını itiraf etti.

Binotto, "Mick iyi bir pilot. Kariyeri boyunca sürekli gelişim gösterdi, bu sezon da aynı şekilde her yarış daha iyiye gitti. Sezona nasıl başladığına ve nasıl bitirdiğine baktığımızda gelişime açık bir isim olduğunu gösterdiğini düşünüyorum."

"Ferrari ve Ferrari Sürücü Akademisi olarak Mick'in müthiş bir pilot olduğuna inanıyoruz; ancak Haas'ın farklı bir yoldan gitmeye karar vermesi nedeniyle kendisiyle karşılıklı oturup geleceği için en iyi kararı vermek durumundayız."

"En önemli soru kendisi için en iyi seçeneğin ne olacağı. An itibariyle kendisi için boş bir koltuğumuz yok. Kariyerinin bu kadar erken noktasındaki bir isim için en önemli şey, en iyi firsatı yakaladığından emin olmaktır."

"Dolayısıyla farklı seçeneklere tamamen açık olacağız, öncesinde kendisiyle oturup işleri açıklığa kavuşturmalıyız." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team thumbs up to Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Schumacher ile görüştüklerini üstü kapalı bir şekilde doğruladı ve kendisinin takımda her zaman bir yeri olacağını söyledi.

Wolff, "Mick, Michael ya da tüm Schumacher ailesi nedeniyle her zaman kalbimize yakın olan biri. Ralf bizim için uzun süre DTM'de yarıştı, şimdi de oğlu DTM kadromuzun bir parçası."

"Mick alt serilerde oldukça başarılıydı, ayrıca zeki ve terbiyeli birisi de. Eğer imkanımız olursa kendisiyle çalışabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Schumacher ile görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu da vurgulayan Wolff, "Henüz kalemle kâğıdı buluşturmadık. Herhangi bir şartta uzlaşmış değiliz."

"Bence kendisine iyi bir fırsat sunabiliriz ve bunu hızlıca gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer hem Mick, hem Sabine [Kehm, Schumacher'in temsilcisi] bizimle çalışmak isterse işin nereye gideceğini göreceğiz." dedi.