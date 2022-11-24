Alonso: "Gelecek yılki Aston Martin aracı, bu yılın devamı olmayacak"

Haberi dinle

Fernando Alonso, salı günü itibariyle Aston Martin takımıyla ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu, takımla yaptığı başlangıcın kendisini olumlu yönde şaşırttığını söylemişti.

Yeni açıklamalarda bulunan İspanyol pilot, testin iyi geçtiğine vurgu yaptı ve gelecek yıl için sabırsızlandığını dile getirdi.

Alonso, "Bu test için uzun süre bekledim ve gerçekten çok hoş bir deneyimdi."

"Yeni bir aracın direksiyonuna ilk kez oturduğunuz gün her zaman özeldir. Takıma ve araca alışmaya çalışıyordum, mekanikerler ve mühendislerle tanışıyordum, kısa sürede birçok yeni ismi hatırlamaya çalışıyordum."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kendime çok güveniyormuş gibi görünmek istemiyorum çünkü gelecek yıl her şey değişecek. Ancak garajdaki çocuklarla iletişimden, takımın potansiyelinden, mühendis odasında tanıştığım yeteneklerden aldığım his tek kelimeyle inanılmaz. Şu anda çok ama çok mutluyum."

"Hiçbir şey beni gerçekten şaşırtmadı. Araç pistte çok iyiydi ve çok fazla sorun yaşamadan 97 tur attık. Gün gayet faydalıydı fakat örneğin, koltuğumun tam istediğim gibi olmadığı ortaya çıktı, bu yüzden şimdi vücudumun bazı yerlerinde ağrı hissediyorum. Bunu yapmak için biraz daha zamanım olduğunda yeni bir koltuk yaptırmam gerekecek."

"Ayrıca, direksiyon üzerindeki tüm düğmelerin yerini hatırlamak, radyonun sesini ayarlamak ve bu tür küçük şeyleri mükemmelleştirmek gerekiyor. Tamamen aracın pilotajına konsantre olabilmek için bu işleri hızlı bir şekilde halletmek gerekiyor."

"Direksiyon üzerindeki düğmelerin konumunu öğrenmek ve alıştığımdan farklı olan tüm prosedürlerde ustalaşmak için simülatörde geçirilmesi gereken saatler de dahil olmak üzere kış boyunca yapılacak çok iş var. Bahreyn'e %100 hazırlıklı gidebilmem için onları doğru hale getirmek gerekiyor."

"Gelecek yılın aracı şu anki araçtan çok farklı olacak, bu nedenle geri bildirimler AMR23 ile doğrudan bağlantılı değil. Çünkü mevcut araç gelecek sezon sahip olacağımız araca hiç benzemiyor."

"Yeni araç tamamen farklı bir felsefede olacak ve mevcut aracın devamı olmayacak. Ancak ayarlarla çalışma, aracı geliştirme ve güç ünitesi ile çalışma konusunda farklı bir yaklaşım var."

"Her şeyi çözmek, tüm alanlardan en iyi şekilde yararlanmak bana ve takıma bağlı."

"Takımın enerjisini ve motivasyonunu daha şimdiden hissettim. Artık şimdi gelecek yıl için sabırsızlanıyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images