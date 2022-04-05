Verstappen: "Umarım Melbourne'de sorunsuz bir hafta sonu geçiririz"

Haberi dinle

Son dünya şampiyonu Bahreyn'de ikinci giderken yarış dışı kalmış ve sezona hayal kırıklığıyla başlamıştı.

Fakat Suudi Arabistan'da işleri tersine çevirdi ve zorlu bir sıralama turlarına rağmen pazar günü Charles Leclerc'i geçerek zafere ulaştı.

Yeni dönemdeki ilk galibiyetini alan Verstappen, Melbourne'e pozitif bir ivme ile gidiyor ve hafta sonu iyi performans göstermelerini umuyor.

Burada düzenlenen son yarışı üçüncü bitiren Verstappen, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Avustralya'da yarışmayalı uzun zaman oldu! Şimdi tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Oradaki atmosfer her zaman çok iyi oluyor fakat bu yıl pisti biraz değiştirdiler ve bu yeni değişiklikleri görmek ilginç olacak."

"Bu değişikliklerin büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum, özellikle de en önemli değişikliğin gerçekleştiği altıncı viraj farklı olacak."

"Bu değişiklikler daha fazla geçiş fırsatı sunmalı ve bu da olumlu bir şey."

"Aracın Avustralya'da nasıl performans göstereceğini göreceğiz. Bu pist bazen oldukça tozlu ya da kirli olabiliyor."

"Umarım takım olarak bir sorunsuz hafta sonu daha geçirebiliriz. Bakalım Pazar günü bizi neler bekliyor?"

Melbourne, Verstappen'in galibiyeti ulaşamadığı pistler arasında yer alıyor. Hollandalı pilot, burada katıldığı beş yarışın birinde podyuma çıktı ve sadece 34 puan topladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images