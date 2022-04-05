Bottas: "Hamilton'la yarışlara hâlâ birlikte gidiyoruz"

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Valtteri Bottas, beş yıllık sürenin ardından Mercedes'ten ayrıldı ve yeni sezonda Alfa Romeo ile yarışmaya başladı.

Fin pilot geçtiğimiz günlerde, yeni sezona ve Mercedes kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

People Exclusive'e konuşan Bottas, "Mercedes'le geçirdiğim süre boyunca öğrendiklerim sayesinde kesinlikle çok büyüdüm."

"Şampiyonluk kazanan bir takımın nasıl çalıştığını ve nasıl bir zihniyete ihtiyacı olduğunu öğrendim."

"Takım çalışması hakkında çok fazla bilgi edindim ve teknik bilgi seviyem gelişti. Sanırım sorunlarla başa çıkmayı da öğrendim. Bazen kendime çok fazla baskı yaptığımı biliyorum. Pek çok iniş ve çıkış yaşadım, bu sayede nasıl toparlanacağımı da öğrendim."

"Bence bu beni genel olarak çok daha güçlü bir insan yaptı. Neredeyse hiçbir şeyin beni yıkamayacağını hissediyorum." dedi.

Bottas, Alfa Romeo ile çıktığı ilk yarışlarda güçlü bir performans sergiledi ve her iki yarışta da sıralamalarda son bölüme kalıp, Bahreyn'de altıncı oldu.

Fin pilot, "Bu yarışların ardından daha iyi hissediyorum. Birlikte çıktığımız ilk yarışta her iki araçla da ilk ona girmek harika bir başlangıç. Bu, projeye yönelik belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon veriyor."

"Bahreyn'in ardından insanların her zamankinden daha çok çalıştığını hissediyorum. Hissiyatım bu. Artık takımlar arasındaki farkların çok az olduğunu biliyoruz, henüz daha ilk günlerdeyiz ve ilerleme kaydedebilirseniz, hemen sonuç alabilirsiniz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Aynı zamanda geriye gitmek istemediğiniz düşüncesi ve endişesi de var. Her zaman ilerlemek istiyorsunuz. Bu da insanları çok daha fazla çabalamaya itiyor. Benim için de aynı. Elimden geleni yapmak ve ilerlemek istiyorum. Şimdi gerçekten iyi bir konumda olduğumu düşünüyorum."

"Takım olarak pozitif bir sezon geçirmemizi bekliyorum fakat bunun için çok çalışmamız gerekiyor. İstediğimiz sonuçları aldığımızda, çok tatmin edici bir his olacağına eminim." dedi.

Bottas, Hamilton'la arasının hâlâ iyi olduğunu söyledi.

"Yarıştan sonra birbirimizle selamlaştık, ki güzel bir andı. Oldukça doğaldı. Yarıştan sonra pite dönerken podyuma çıktığını duydum, ona el salladım, o da aynısını yaptı. Aslında yarıştan sonra birlikte Dubai'ye uçtuk. Dubai'den de Suudi Arabistan'a gittik. Yani hâlâ uçuşlarımızı paylaşıyoruz."

"Bir bakıma değişen hiçbir şey olmadı. Belki takım arkadaşı değiliz ama yine de arkadaşız. İyi bir ilişkimiz var çünkü takım arkadaşı olarak birlikte çok şey başardık. Bu tür dostlukların kalıcı olduğunu düşünüyorum."

"Arkadaşlık kurmak F1'de zor. Birbirinizle yarışırken iyi bir arkadaşlık geliştiremiyorsunuz. Fakat yarış yarıştır ve pist dışında bir önemi yoktur. İkimiz de bunu anladık. Birbirimize karşı yarışıyor olabiliriz ama sonrasında yine aynı uçağı paylaşabilir veya diğer şeyleri yapabiliriz."

Bottas, çok yıllık anlaşmanın Alfa Romeo'ya gitmesindeki kilit etken olduğunu belirtti.

"Bu, takımla anlaştığımda oldukça büyük bir faktördü çünkü daha önce hiç böyle bir his yaşamadım. Elbette uzun vadeli ortaklıklar kurdum ama her sene tek yıllık kontratlarım vardı. Mercedes ve Williams ile geçirdiğim dört yılda da aynı şey oldu."

"Bu yüzden ilk kez bugün verdiğim emeğin, sonraki yıllarda da fayda getireceğini tam olarak biliyorum. Sadece önümüzdeki altı aya bakıp 'gelecek sene için koltuğum var mı?' endişesine kapılmam gerekmiyor. Sadece işime odaklanabiliyorum ve bu, benim için motive edici."

"Kariyerimin bu noktasında bunu hak ettiğim hissediyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images