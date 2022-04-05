Ferrari'nin ilk güncelleme paketi: İlk olarak verimlilik ve hafifleme, sonrasında taban güncellemeleri

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Dün, Ferrari'nin Avustralya'da da aynı araç ayarlarıyla yarışacağını ve F1-75'e ilk güncellemelerin Avrupa sezonunun başlangıcında geleceğinden bahsetmiştik.

İlk güncellemelerin Imola yarışına getirilmesi planlanıyor. Gelecek olan güncelleme paketi, Imola ile İspanya yarışları arasında bölünecek. İki pilot için de yeterli sayıda parça olduğundan emin olmak isteyen Ferrari, yedek parça üretimini riske atmayacak ve parçaları Imola ile İspanya yarışlarına bölerek getirecek.

Avustralya GP'ye güncelleme gelmeyecek ancak Scuderia kendine ve F1-75'in hızlıca adapte olabilme özelliğine güveniyor. F1-75, bu sezon Barselona, Sakhir ve Cidde Pist'ine hızlıca adapte olabildi. Böylelikle, Enrico Cardile liderliğindeki mühendisler kırmızı aracın gelişimine daha rahat bir şekilde odaklanabiliyorlar.

Maranello'daki mühendisler, güncellemeler konusunda aceleci değiller çünkü parçaların araca gerçekten bir katkısı olacağından emin olduktan sonra bu parçaları araca entegre etmek istiyorlar. Bütçe sınırlamasından dolayı, getirilen her güncellemenin pozitif bir etkisi olacağından ve boşa para harcanmadığından emin olmak istenmekte.

Mattia Binotto da güncellemelerin aracın performansına katkı sağlayacağından emin olunmasının ardından araca takılacağını söyledi ve ekledi: "Ferrari ve Red Bull gibi birbirine bu kadar yakın iki araç olduğunda, her güncelleme paketi güç dengelerini etkileyecek çünkü sezonun bu noktasında 0.1 ya da 0.2 saniye fark yaratacak."

Binotto ayrıca, diğer takımların bütçe sınırlamasına uyduğundan emin olunmasını istiyor.

"Bütçe sınırlaması var ve hepimiz sınırlanıyoruz. Her gün FIA'yla konuşuyorum ve onlardan [bütçe] kontrollerini yapmalarını istiyorum. Çünkü bunu yapmazlarsa, sezonun sonundaki sonucu bir şekilde etkilemiş olacaklar."

Mattia Binotto, Ferrari takım patronu Fotoğraf: Ferrari

La Gazzetta dello Sport'a konuşan FIA'dan Nikolas Tombazis ise Binotto'ya yanıt verdi.

"Bizim ilk görevimiz, şampiyonanın temiz olduğundan emin olmak. Hak edenlerin kazanmasını istiyoruz. Bugünün regülasyonlarını kontrol etmek daha çok para gerektiriyor çünkü takımların fabrikalarında yani evlerinde dahi neler yaptığını incelememiz gerekmekte."

"Finansal kontrollerimiz içinse yetenekli bir takıma sahibiz ve bu ekibin başında arkadaşım Federico Lodi bulunuyor. Mattia bize güvenebilir. Durumu kontrol altında tutmak için her şeyi yapıyoruz."

"Takımların bilançolarını kontrol eden vergi uzmanlarımız var. Ayrıca araca eklenen parçaların bize bildirip bildirilmediğini de kontrol ediyoruz."

Güncelleme paketine geri dönecek olursak; Imola'ya gelecek ilk güncellemeler, aerodinamik verimlilik ve hafifleme üzerine olacak. Alfa Romeo'nun C42'si hariç tüm araçlar minimum ağırlık limitinin üstündeler ve F1-75'in de hafiflemesi gerek.

Takım, bazı parçaları hafifleterek Imola'da 3 kg kadar kaybetmeyi hedefliyor. Rüzgar tünelinde ise sürüklenmeyi (drag) azaltmak üzerine çalışılıyor. Sürüklenmenin azalmasıyla birlikte RB18'in düzlüklerdeki azami hızına yaklaşılmak isteniyor. F1-75'in sidepod'u, zaten sürüklenmeyi azaltan bir tasarıma sahip ancak bu alanda daha çok gelişerek aerodinamik verimliliğin artırılabileceği düşünülüyor.

Güncelleme paketinin ikiye bölüneceğinden bahsetmiştik. Paketin ikinci bölümü İspanya'ya gelecek ve tabana odaklanılacak. Barselona'daki Montmelo Pisti'nde Ferrari yenilenmiş bir tabanla yarışmayı planlıyor. Bu yeni tabanla birlikte dalgalanmayı azaltmak hedefleniyor.

Dalgalanmayı azaltmak aracın yere daha yakın yarışabilmesi demek. Aracın yere daha yakın olması ise daha çok yere basma gücü ve performans demek.

Ferrari F1-75: Taban Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, Avustralya'da da sezonun ilk iki yarışında gördüğümüz paketle yarışacak ancak Avrupa sezonunun başında güncelleme paketinin ilk parçasını göreceğiz.

Bu yıl, gelişim oyunu stratejik olacak. Bütçe sınırlamasından dolayı her güncelleme önemli olacak. 23 yarışlık bu takvimde takımların ellerindeki kartları nasıl oynayacağını görmek ilginç olacak.

Elinizdeki her şeyi bir anda oynamak bir kumar olabilir. Yani, bir parçanın performansı artırdığına emin olunduğunda onu araca koymak daha iyi olacaktır. Şu anda önde olan Ferrari ve Red Bull, arkadakilere kıyasla iki kat daha avantajlılar çünkü Mercedes gibi geride kalan takımlar, performans farkını kapamak adına acele ediyorlar.