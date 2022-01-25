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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Mükemmel değilim"

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, Şef Editör

2021 F1 şampiyonu Max Verstappen, kendisini mükemmel hissetmediğini ve gelişmesi gerektiğini söyledi.

Verstappen: "Mükemmel değilim"
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Red Bull pilotu Verstappen, 10 galibiyet aldığı 2021 sezonunda, yılın en çok pole pozisyonu alan ismiydi ve aynı zamanda aracının hasar aldığı Macaristan hariç, finiş gördüğü tüm yarışlarda ya 1. ya da 2. oldu.

Gösterdiği bu güçlü performans, tartışmalı Abu Dhabi GP'de kendisine şampiyonluğu getirdi ve yeni sezonda griddeki dört şampiyondan birisi olacak.

Fakat performansı ve elde ettiği başarılar, gelişeceği yerler olduğu konusundaki Verstappen'in fikrini değiştirmiyor.

Hollandalı sürücü, "Şahsen kendime her zaman 'hiçbir alanda asla mükemmel olamazsınız' derim."

"Yani en fazla %98'desiniz ya da artık adını ne koyarsanız koyun, her zaman gelişebileceğiniz şeyler vardır. Ben de her zaman geliştirebileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum."

"Bu, 'Şurada büyük ölçüde gelişebilirim veya bu konuda büyük adımlar atabilirim' gibi bir şey eğil. Bunlar büyük şeylerden ziyade küçük şeyler."

"Mesela hafta sonumu nasıl biraz daha iyi hale getirebilirim? Kendimi nasıl daha iyi hazırlayabilirim? Nasıl sıralamalar ve yarış arasında daha iyi bir dengeye sahip olduğumdan emin olabilirim? Nasıl lastikleri nasıl daha iyi anlayabilirim? Bu gibi şeylerden bahsediyorum." 

Verstappen şunları ekledi: "Şu ana kadar gidişattan oldukça memnunum."

"Bence 2021'de harika bir sezon geçirdik ve yıl boyunca pek çok öngörülemeyen şey oldu."

"İki takım birbirine karşı savaşıyordu  ve bu, her zaman tek takımın baskın olduğu ve sadece iki takım arkadaşının birbirleriyle savaştığı günlerden daha heyecan verici."

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