Red Bull, Belçika GP’de 'Macarena' tasarımın neden kullanmadı?

Belçika Grand Prix'sinde Red Bull Racing, Max Verstappen'in üst üste iki yarış hafta sonunda yaşadığı kazaların ardından geçici olarak eski arka kanat tasarımına dönme kararı aldı. Öte yandan benzer bir konsepti kullanan Ferrari, herhangi bir değişikliğe gitmeden yoluna devam etti. İki takım da "Macarena" olarak adlandırılan arka kanat tasarımını tercih etse de, konseptlerin arkasındaki teknik mekanizmanın birbirinden tamamen farklı olduğu anlaşıldı.

Verstappen’in yaşadığı sorunların ardından FIA, hem Red Bull hem de Ferrari ile iletişime geçerek sistemlerin çalışma prensiplerine dair sorular yöneltti. FIA’nın amacının kanatların yasallığını sorgulamak ya da doğrudan bir yasak getirmek olmadığı; olası bir sistem arızasında kanadın nasıl tepki verdiğini ve takımların pist üstünde tehlikeli bir durumun önüne nasıl geçtiğini anlamak olduğu öğrenildi.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İki takımın da temel amacı düzlüklerdeki sürtünmeyi minimuma indirmek olsa da, seçilen mühendislik yaklaşımları büyük farklılık gösteriyor.

Ferrari, arka kanadın ana gövdesi ile hareketli parçası arasında sürekli fiziksel temasın korunduğu bir yapı tasarladı. Bu mekanik sınırlandırıcı sayesinde kanat, açılabildiği son konumun ötesine geçerek açık kalamıyor.

Red Bull'da ise tam olarak bu senaryo gerçekleşti. Verstappen’in kazalarında arka kanat tam olarak kapanmadı ve Hollandalı pilot hızlı virajlarda aniden ciddi bir yere basma kuvveti kaybı yaşadı. Ferrari'nin mekanik yapısı gereği bu tür bir arızanın yaşanması mümkün görünmüyor.

Ferrari'nin bu sistemde değişikliğe gitmek zorunda kalmamasının bir diğer nedeniyse uzun gelişim süreci. İtalyan ekip, bu kanat konseptini 2025'in sonbaharında tasarlamaya başladı ve piste çıkarmadan önce uzun süreli testler gerçekleştirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

İlk kez Miami GP'sinde araca takılan bu sistem, tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçti ve o günden bu yana Ferrari bu kanatla binlerce kilometreyi sorunsuz bir şekilde devirdi.

Red Bull cephesinde ise süreç daha sancılı ilerledi. Verstappen'in Avusturya ve İngiltere'deki kazalarının ardından Silverstone'da yapılan testlerde sistemde mekanik bir arıza tespit edildi.

Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, Spa-Francorchamps'ta yaptığı açıklamada sorunun kaynağını bulduklarını ve gerekli güncellemeleri yaptıklarını doğruladı. Ancak takım, sistemin %100 güvenli olduğundan emin olmadan kanadı tekrar araca entegre etmek istemiyor.

Waché, kararın tamamen Red Bull tarafından alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Silverstone'daki kazanın ardından tespit ettiğimiz mekanik bir problem vardı ve bunu çözdük.”

“Kanadı araca tekrar takmadan önce sistemin tamamen sağlam ve kusursuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz.”

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Güncellenmiş kanadın Macaristan GP'sine yetişmesini bekliyoruz. Hiçbir risk almak istemiyoruz, %100 emin olmak bizim kendi kararımız."

Red Bull, Belçika GP'sinde riske girmeyip eski kanat tasarımına dönerken; Ferrari, FIA’dan gelen ek sorulara rağmen konseptini değiştirmeden kullanmaya devam etti. Ferrari’nin sistemin güvenliğine dair sunduğu teknik açıklamaları yeterli bulan FIA, İtalyan ekibinden herhangi bir değişiklik talep etmedi. Red Bull da FIA zorlamasıyla değil, tamamen kendi kararıyla eski kanada geçiş yaptı.