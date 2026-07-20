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Formula 1 Belçika GP

Antonelli, Spa zaferini babasına armağan etti

Belçika GP'sini pol pozisyonundan başlayıp kazanan Kimi Antonelli, podyumda şampanya şişesine yazdığı doğum günü mesajıyla galibiyetini babasına armağan etti.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Yarış sonrası röportajının ardından podyumdaki şampanya şişesini imzalayan İtalyan pilot, şişenin üzerine "İyi ki doğdun baba" notunu düştü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu an, F1 hayranlarından büyük takdir toplarken bazı kullanıcılar esprili bir dille Antonelli'nin "erkek evlat çıtasını ulaşılamaz bir noktaya çıkardığı" yorumunda bulundu.

Takım arkadaşı George Russell'ın Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonucu yarış dışı kaldığı günde zafere ulaşan Antonelli, pilotlar klasmanındaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Şampiyonadaki avantajlı konumunu ve yarışı değerlendiren Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "Tempomuz zaten başından beri yanımızdaydı, önemli olan bunu sonuca dönüştürmekti. Bugün yaşananlar konusunda biraz şanslıydık.” 

“İşte tam da bu yüzden karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor; çünkü her şeyin ne kadar hızlı değişebildiğini bugün bir kez daha gördük.” 

“Performans göstermeye, sonuçları almaya devam etmeli ve yıl sonunda ne olacağını görmeliyiz."

 

Belçika GP'den fotoğraflar - Pazar

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Carlos Sainz, Williams

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Franco Colapinto, Alp Disiplini

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Jacques Villeneuve padok'a geliyor.

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andy Stevenson, Aston Martin F1 Takımı Spor Direktörü

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Alexander Albon, Williams, Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Alpine F1 Takımı’nın pit şeridi mesajı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Esteban Ocon, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Esteban Ocon, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Franco Colapinto, Alp Disiplini

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Pierre Gasly, Alpine

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Carlos Sainz, Williams

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Takımı, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Formula 1
50

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