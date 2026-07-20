Antonelli, Spa zaferini babasına armağan etti
Belçika GP'sini pol pozisyonundan başlayıp kazanan Kimi Antonelli, podyumda şampanya şişesine yazdığı doğum günü mesajıyla galibiyetini babasına armağan etti.
Yarış sonrası röportajının ardından podyumdaki şampanya şişesini imzalayan İtalyan pilot, şişenin üzerine "İyi ki doğdun baba" notunu düştü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu an, F1 hayranlarından büyük takdir toplarken bazı kullanıcılar esprili bir dille Antonelli'nin "erkek evlat çıtasını ulaşılamaz bir noktaya çıkardığı" yorumunda bulundu.
Takım arkadaşı George Russell'ın Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonucu yarış dışı kaldığı günde zafere ulaşan Antonelli, pilotlar klasmanındaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.
Şampiyonadaki avantajlı konumunu ve yarışı değerlendiren Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "Tempomuz zaten başından beri yanımızdaydı, önemli olan bunu sonuca dönüştürmekti. Bugün yaşananlar konusunda biraz şanslıydık.”
“İşte tam da bu yüzden karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor; çünkü her şeyin ne kadar hızlı değişebildiğini bugün bir kez daha gördük.”
“Performans göstermeye, sonuçları almaya devam etmeli ve yıl sonunda ne olacağını görmeliyiz."
Belçika GP'den fotoğraflar - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
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