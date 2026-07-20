Lawson: “Rakipler beni geçerken çaba bile sarfetmedi”

Belçika Grand Prix'sine 9. sıradan başlayan ve ilk turda 6. sıraya kadar tırmanan Racing Bulls pilotu Liam Lawson, yarışın ilerleyen bölümlerinde yaşadığı tempo kaybıyla 12. sıraya geriledi ve puan serisini noktalamak zorunda kaldı.

Takım arkadaşı Arvid Lindblad’ın 9. olarak puan elde ettiği yarışın ardından konuşan Yeni Zelandalı pilot, uyguladıkları hatalı enerji stratejisine ve motor sorunlarına dikkat çekti.

Spa-Francorchamps pistinde takımların en büyük odak noktası olan enerji yönetimi konusunda Racing Bulls, “La Source” virajından çıkıp “Eau Rouge” ve “Raidillon” tırmanışı boyunca enerji tasarrufu yapmayı tercih etti. Ancak düzlük öncesindeki bu kritik noktada bataryayı doldurmaya çalışmak, rakiplerin Lawson’ı neredeyse çaba sarf etmeden, geçmesine zemin hazırladı.

Lewis Hamilton, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Yarış boyunca hızdan yoksun olduklarını belirten Lawson, yaşadığı sıra kayıplarını şu sözlerle aktardı: "Tüm yarış boyunca çok yavaştık ve bu durum kısa sürede net bir şekilde ortaya çıktı.”

“Güç ünitesiyle ilgili bazı sorunlar yaşadık ve sistemi optimize etmeye çalıştık. Ancak Spa gibi bir pistte enerjiyi nerede kullandığınız tur süresini doğrudan etkiliyor.”

“İlk stint fena değildi fakat pit stopun ardından araç tamamen yavaşladı.”

“Eau Rouge'dan 5. viraja doğru inerken enerji tasarrufu yapmaya çalışıyorduk. Fakat o kadar çok zaman kaybediyorduk ki, ilk viraja doğru giderken hiç enerjimiz kalmadığı için rakipler beni geçerken çaba bile sarfetmedi.”

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Marc Fleury

“Yarış içinde farklı haritalar ve yöntemler denedik ama hiçbiri işe yaramadı."

Yarış içinde temaslar da yaşayan ve pist dışına taşan Lawson, performans düşüklüğünün sadece stratejiden kaynaklanmadığını vurguladı: "Yarış içinde oldukça fazla temas yaşadım ama bunların çoğu ilk turda olmadı.”

“Pit stop sonrasında 5. virajdaki mücadele sırasında bir kez daha pist dışına çıktım. Ancak temastan ziyade yarış boyunca ciddi güç kaybı sorunlarıyla boğuştuğumuzu düşünüyorum."