Vasseur: "Hamilton'a verilen ceza çok ağırdı"

Lewis Hamilton, yarışın ilk turunda George Russell ile yaşadığı temasın ardından 5 saniye zaman cezası almıştı. Söz konusu temas sonucunda Mercedes pilotu Les Combes'daki çakıl havuzuna saplanarak yarış dışı kalmıştı.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, cezasını tek pit stopu sırasında çekti ve yarışın son bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri'yi geçerek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Ancak Ferrari, hakemlerin verdiği karara katılmadığını açık şekilde dile getirdi.

Takım patronu Fred Vasseur, yarışın ardından F1 TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence karar biraz ağır. Çünkü bu ilk turdu ve sezon boyunca buna benzer olaylarda ceza verilmedi."

"Russell'ın bulunduğu viraja bakarsanız sol tarafında yeterince alan vardı. Duvara sıkışmış değildi. Bana göre bu daha çok bir yarış olayıydı."