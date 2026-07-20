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Formula 1 Belçika GP

Vasseur: "Hamilton'a verilen ceza çok ağırdı"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Belçika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'a verilen beş saniye zaman cezasını eleştirerek kararın 'fazla ağır' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, yarışın ilk turunda George Russell ile yaşadığı temasın ardından 5 saniye zaman cezası almıştı. Söz konusu temas sonucunda Mercedes pilotu Les Combes'daki çakıl havuzuna saplanarak yarış dışı kalmıştı.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, cezasını tek pit stopu sırasında çekti ve yarışın son bölümünde McLaren pilotu Oscar Piastri'yi geçerek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Ancak Ferrari, hakemlerin verdiği karara katılmadığını açık şekilde dile getirdi.

Takım patronu Fred Vasseur, yarışın ardından F1 TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence karar biraz ağır. Çünkü bu ilk turdu ve sezon boyunca buna benzer olaylarda ceza verilmedi."

"Russell'ın bulunduğu viraja bakarsanız sol tarafında yeterince alan vardı. Duvara sıkışmış değildi. Bana göre bu daha çok bir yarış olayıydı."

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