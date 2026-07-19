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Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"

Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlamasının ardından elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söylerken, sanal güvenlik aracı periyodunun şanssız bir zamana denk geldiğini ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Marc Fleury

Max Verstappen, Spa'da ikinci sırada başladığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkan son isim oldu. 

Yarışın ardından konuşan Red Bull pilotu, yarış boyunca elinden gelen her şeyi yaptığını belirtirken, özellikle ikinci bölümde işlerin biraz daha zorlaştığını söyledi.

Verstappen, şunları söyledi: "Aslında sonuçtan memnunum. Yarış boyunca elimden gelen her şeyi yaptım."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"İlk bölüm çok kötü değildi. İkinci bölüm ise muhtemelen biraz daha zordu."

"Bence Kimi de ben de sanal güvenlik aracıyla biraz şanssız bir konuma düştük."

"Yine de bizim için podyuma çıkabilmek çok iyi bir sonuç. Elimden gelen her şeyi verdim ve açıkçası üçüncülüğün iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum."

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