Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"
Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlamasının ardından elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söylerken, sanal güvenlik aracı periyodunun şanssız bir zamana denk geldiğini ifade etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Marc Fleury
Max Verstappen, Spa'da ikinci sırada başladığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkan son isim oldu.
Yarışın ardından konuşan Red Bull pilotu, yarış boyunca elinden gelen her şeyi yaptığını belirtirken, özellikle ikinci bölümde işlerin biraz daha zorlaştığını söyledi.
Verstappen, şunları söyledi: "Aslında sonuçtan memnunum. Yarış boyunca elimden gelen her şeyi yaptım."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"İlk bölüm çok kötü değildi. İkinci bölüm ise muhtemelen biraz daha zordu."
"Bence Kimi de ben de sanal güvenlik aracıyla biraz şanssız bir konuma düştük."
"Yine de bizim için podyuma çıkabilmek çok iyi bir sonuç. Elimden gelen her şeyi verdim ve açıkçası üçüncülüğün iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Stella, Verstappen iddiaları hakkında: "Üçüncü bir aracımız olsaydı bu gerçek olabilirdi"
Red Bull, 'Macarena' arka kanadını Macaristan GP'ye geri getirecek
Verstappen: "Düzlüklerde rakiplerimize göre daha yavaşız"
Son Haberler
Norris: "Rahatlıkla podyuma çıkabilecek güçteydik"
Ferrari, Hamilton'ın pit olayı sebebiyle hakemler tarafından çağrıldı
Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"
Leclerc: "Son ana kadar galibiyete inandım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar