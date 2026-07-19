Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"

Max Verstappen, Spa'da ikinci sırada başladığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkan son isim oldu.

Yarışın ardından konuşan Red Bull pilotu, yarış boyunca elinden gelen her şeyi yaptığını belirtirken, özellikle ikinci bölümde işlerin biraz daha zorlaştığını söyledi.

Verstappen, şunları söyledi: "Aslında sonuçtan memnunum. Yarış boyunca elimden gelen her şeyi yaptım."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"İlk bölüm çok kötü değildi. İkinci bölüm ise muhtemelen biraz daha zordu."

"Bence Kimi de ben de sanal güvenlik aracıyla biraz şanssız bir konuma düştük."

"Yine de bizim için podyuma çıkabilmek çok iyi bir sonuç. Elimden gelen her şeyi verdim ve açıkçası üçüncülüğün iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum."