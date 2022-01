Alonso, 2010 ve 2012 şampiyonluk savaşlarının "içindeki en iyiyi" ortaya çıkardığına inanıyor

Fernando Alonso, hem 2010 hem de 2012 yıllarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel'e karşı şampiyonluk savaşı vermişti. Hatta Alonso, 2010'da Vettel'in takım arkadaşı Mark Webber'le de savaştı.

Her iki yılda da şampiyon, son yarışta belirlendi ve mutlu sona Vettel ulaştı.

Temelde Alonso, bu süreçte hep daha kötü aracı kullanan taraftı. Buna rağmen kusursuz sürüşler çıkararak şampiyonluk şansını son hafta sonuna kadar sürdürdü.

Alonso, Vettel ile giriştiği savaşların, özellikle Ferrari'nin Red Bull kadar güçlü bir pakete sahip olmadığı göz önüne alındığında, içindeki en iyiyi ortaya çıkardığını söylüyor.

Beyond the Grid podcastinde Alonso, şöyle dedi: "Tekerlek tekerleğe savaşabilmek adına, aynı pakete sahip değildik. Fakat yine de birkaç kez şampiyonluk için son yarışa kadar savaştık."

"2010 ve 2012 yılındaki şampiyonluk savaşlarında, sahip oldukları daha üstün Red Bull paketini yenmek istiyorsanız, en iyi performansınızı göstermeniz gerekiyordu."

"Bazı sorunlar yaşadılar, bazı dayanıklılık sorunları ve bitiremedikleri bazı yarışlar vardı, hâlâ şampiyonluk mücadelesi içerisindeydik ve o pozisyonda kalmak adına her hafta sonu en iyisini yapmak zorundaydık."

"Yani bunlar, kariyerimin önemli bir parçasıydı ve hep öyle olacak. Bunlara çok saygı duyuyorum."

Alonso, Vettel'e ek olarak Lewis Hamilton'a karşı yarışmaktan da keyif aldığını belirtti.

Çifte dünya şampiyonu, "Lewis sporun efsanelerinden birisi. O, tıpkı Michael gibi sizi limitlerinize kadar zorluyor. Çünkü eğer Lewis'i yenmek istiyorsanız, en iyi performansınızı göstermelisiniz."

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images