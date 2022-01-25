Coulthard: "Abu Dhabi GP'de yaşananlar Hamilton'ı, Mercedes ve Toto'dan daha az etkiledi"

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin tartışmalı son anlarının ardından şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybetmişti.

İngiliz pilot, henüz o günden bu yana ne hissettiğini veya yeni sezonda gridde olup olmayacağını açıklamadı. Fakat kontratı 2022 ve 2023'ü kapsadığı için, böyle bir açıklama yapmasına ihtiyacı yok.

Hal böyle olunca Hamilton'ın "kafasını dinlemek" ve "yaşananları sindirmek" için sessizliğe çekildiği düşünülüyor. Ancak İngiliz basını aynı görüşte değil ve Hamilton'ın Abu Dhabi'de yaşananlar hakkında tatmin edici bir karar alınmazsa, emekli olacağını iddia ediyorlar.

Fakat David Coulthard, Hamilton'ın F1'e döneceğini düşünüyor ve yaşadığı şeyleri sindirmesinin, Mercedes veya Toto Wolff'a oranla daha kolay olacağını düşünüyor.

Independent'a konuşan Coulthard, "Herkesin ona 'soyuldun Lewis!' veya 'Halkın şampiyonu sensin Lewis' gibi şeyler demesinden sıkıldığını düşünüyorum."

"Muhtemelen bu tür konuşmalardan uzak duracaktır."

"Büyük karar, geçen sezonun ortasında Mercedes'le iki yıllık yeni bir anlaşma imzalamasıydı."

"Abu Dhabi'nin bir şeyleri değiştireceğini düşünmüyorum. Elbette kazanmayı çok isterdi. Bence çok duygusaldı ve eminim bu şartlar altında herkes öyle olurdu."

"Fakat bence Toto, takımın geri kalanı ya da taraftarların yaşadığı şok, muhtemelen onun yaşadığından çok daha fazlaydı." dedi.

Yaklaşık 20 yıl önce Williams ve McLaren ile zirve mücadelesi veren Coulthard, deneyimlerinden yola çıkarak şunları ekledi: "Başarı veya hız açısından kendimi Lewis ile kıyaslayamam. Fakat yaşadığı duygusal kopuklukla alakalı bağ kurabilirim."

"Başarının coşkusu çok çabuk geçer. Fakat mağlubiyetin getirdiği hayal kırıklığı da çabuk geçer."

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Erik Junius