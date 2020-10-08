Verstappen, Honda ayrılığının yaklaştığını hissetmiş

Hollandalı pilotun mücadele ettiği Red Bull, Honda'nın ayrılma kararı nedeniyle 2022 Formula 1 sezonu için yeni bir motor tedarikçisi bulmak zorunda.

Verstappen, Honda'nın kendisini ve Red Bull'u yeni planlarından haberdar etmesinden önce dahi bir şeylerin olacağını hissettiğini söyledi.

Verstappen, "Bunun geldiğini hissedebilirdiniz. Tabii ki bunu söyleyemezsiniz ancak açıklamadan bir süre önce bunu biliyordum. Bu kötü bir gelişme oldu ancak onların tarafından anlaşılabilir bir karar." dedi.

Verstappen, kendisinin 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacağını garantilemesinden önce böyle bir açıklamanın gelmesinin durumu değiştirmediğini, çünkü Honda'nın spordaki geleceğinin garanti altında olmadığını zaten bildiğini söyledi.

Verstappen, "Evet, bu açıklama tabii ki anlaşmayı imzaladıktan sonra geldi. Ancak onlar zaten uzun vadede adanmış değillerdi. Bu yüzden böyle bir şey olabileceğini bekliyordunuz."

"Asla emin olamazsınız. Takımlar için de aynısı söz konusu. Onlarla bir anlaşma imzalarsınız ancak gelecek 5 sene içerisinde neler olacağını kim bilir?"

"Bu açıdan evet, durum böyle. Dürüst olmak gerekirse, söylediğim gibi böyle bir şeyin olacağını hissediyordum. Tüm dünyada genel olarak yaşananlar da bize yardımcı olmadı." dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Honda'nın Eylül ayında 2022 için hazırladığı motor tasarımını bir sene öncesine çekeceğini bildirmesinin ardından alarm zillerinin çaldığını fark ettiklerini söylemişti.

Red Bull'daki köşe yazısında Horner, "Geçen ayın sonunda, 2022 için hazırladıkları motor tasarımını 2021'e çekmek istedikleri yönünde bilgilendirildik."

"O dönemde bunun ya iyi ya da kötüye işaret olduğunu biliyorduk ancak yaptığımız birçok toplantının ardından Formula 1'den çekilme kararları bizim için sürpriz olmadı."

"Honda, yaptıkları her şey konusunda Red Bull'a karşı çok açık oldu. Bu sayede bize zaman vermiş oldular." yazdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing in the press conference Fotoğraf: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Motorsport Images

Verstappen, Honda'nın kararı nedeniyle Red Bull'un kısa vadeli kazanma planlarının etkilenmediğini ancak uzun vadeli planlarının havada kaldığını kabul etti.

Verstappen, "Bu kötü bir gelişme. Ancak evet, onları da, gerekçelerini de anlamanız lazım. Biz zorlamaya devam edeceğiz. Onlar da aynısını söylediler."

"Tabii ki çekilecekler ancak şu anda geri adım atmayacaklar. Birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz çünkü onlarla harika ilişkiye sahibiz. Bu yüzden onlarla çalışmak oldukça keyifli."

"Senenin kalan bölümünde ve gelecek sene zorlamaya devam edeceğiz, yeni motora geçeceğiz. Biliyorsunuz, bunun için sabırsızlanıyorum. Son yarışa kadar zorlayarak, bu birlikteliği iyi bir şekilde sonlandıralım." dedi.