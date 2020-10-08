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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Red Bull ve Renault, tekrardan beraber çalışabilir”

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Ricciardo: “Red Bull ve Renault, tekrardan beraber çalışabilir”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Ronald Vording, Writer
Çeviren: Cem Özel, Editör

Daniel Ricciardo, Red Bull ve Renault’nun 2022’de Formula 1’de yeniden çalışmaları halinde “iyi çalışma şartlarına” sahip olacaklarını düşünüyor.

Red Bull, mevcut motor tedarikçisi Honda’nın gelecek senenin sonunda F1’den ayrılacağını açıklamasıyla beraber 2022’den itibaren yeni bir tedarikçiye geçmek zorunda kalacak.

Avusturyalı takım, 2018’in sonunda sorunlu denebilecek şekilde ayrıldıkları Renault ile yeniden bir araya gelebilir.

Ricciardo, Renault’ya katılmadan önce Red Bull’la aldığı yedi galibiyetin hepsini Renault motoruyla elde etti.

Red Bull ile Renault’nun geçmişteki sorunlara rağmen iyi bir şekilde işbirliği yapabileceklerini düşünüyor.

Ricciardo, “Açıkçası, bunun nasıl ilerleyeceğine karar vermek benim elimde değil ancak bunu yapabileceklerini düşünüyorum.”

“Ortada duygular, iş ve zaman var. Zaman birçok şeyi iyileştirir ve birkaç yıl önde bazı şeyler konusunda aynı görüşlerde olunmasa da bunun sonsuza kadar böyle gideceğini düşünmüyorum.”

“Eğer gelecekte bir araya gelirlerse, iyi çalışma şartlarına sahip olacaklarını düşünüyorum. Geçmişte, telafisi mümkün olmayan hiçbir şey yaşamadım. Bu yüzden bir araya gelirlerse endişelenmem. İdare edeceklerini düşünüyorum.”

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“Eğer Red Bull iyi bir araç üretirse, destek alacaklardır ve bir şansları olacaktır.”

“Geçmişi ve oradaki kariyerimi düşünürsem, endişelenmeleri gereken herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ricciardo, 2018’in sonunda takımdan ayrılışında etkili olan “bilinmeyenlerden” birinin Honda olduğunu, ancak Honda’nın ayrılış kararının bu tercihini haklı veya haksız olduğunu göstermediğini söyledi.

“Etrafta hoplayıp zıplayıp ‘evet bakın, haklıydım’ demiyorum. Böyle bir şey yok.”

“Red Bull ve personellerle aramdaki ilişki hep güçlüydü. Karar sürecimde bile iyi ilişkiler kurdum. Zorlanmalarını veya acı çekmelerini istemedim.”

“Şimdi ise bundan sonra ne olacağına dair karar vermeleri gerek. Buna kişisel açıdan bakmıyorum. Bu, sadece sporun doğası.”

“Her zaman bir şans vardır. Spor her zaman çok değişiyor, bu yüzden bunun gibi şeylerin olma ihtimali var.”

“İyi bir çözüm bulmalarını umuyorum ve umarım ayakta kalıp diğer herkes için rakip olmaya devam ederler.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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